Фінансова криза у Франції: держборг країни зросте до історичного рекорду

Державний борг Франції у 2026 році досягне історичного максимуму на рівні 119,3% від валового внутрішнього продукту, а у 2027 році показник може перевищити 121,7% ВВП.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Відповідний прогноз відомство передало Вищій раді публічних фінансів, яка оцінює доходи та видатки урядового проєкту бюджету. Ситуація свідчить про системне погіршення стану державних фінансів. У 2025 році співвідношення боргу до ВВП становило 115,7%, тоді як у 2019 році показник був нижчим за 100%.

Дефіцит бюджету та плани жорсткої економії

За підсумками поточного року в міністерстві очікують дефіцит бюджету на рівні 5,4%. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню раніше заявив, що показник дефіциту за 2026 рік вдасться утримати нижче від позначки 5,5%.

Ключові виклики для французької економіки:

уряд оголосив план скорочення витрат на 54 млрд євро (близько 62 млрд доларів) у проєкті бюджету на 2027 рік, щоб зупинити неконтрольоване зростання дефіциту;

ухвалення програми економії буде складним завданням через розкол у парламенті та протестні настрої виборців через кризу вартості життя;

премія за ризик за французькими облігаціями порівняно з німецькими вперше з часів боргової кризи єврозони перевищила повний відсотковий пункт, що відображає тривогу інвесторів напередодні виборів наступного року.

Нагадаємо, державний борг України наблизився до 9,6 трлн грн, хоча середня ставка його обслуговування знизилася. Станом на 31 липня загальна сума зобов'язань становила 214,18 млрд доларів (186,68 млрд євро), збільшившись за один місяць на 81,31 млрд грн.