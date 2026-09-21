Финансовый кризис во Франции: госдолг страны вырастет до исторического рекорда

Государственный долг Франции в 2026 году достигнет исторического максимума на уровне 119,3% валового внутреннего продукта, а в 2027 году показатель может превысить 121,7% ВВП.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Соответствующий прогноз ведомство передало Высшему совету публичных финансов, оценивающему доходы и расходы правительственного проекта бюджета. Ситуация свидетельствует о системном ухудшении состояния государственных финансов. В 2025 году соотношение долга к ВВП составило 115,7%, тогда как в 2019 году показатель был ниже 100%.

Дефицит бюджета и планы жесткой экономии

По итогам этого года в министерстве ожидают дефицит бюджета на уровне 5,4%. Премьер-министр Себастьян Лекорню ранее заявил, что показатель дефицита за 2026 год удастся удержать ниже отметки 5,5%.

Ключевые вызовы для французской экономики:

правительство объявило план сокращения расходов на 54 млрд евро (около 62 млрд долларов) в проекте бюджета на 2027 год, чтобы остановить неконтролируемый рост дефицита;

принятие программы экономии будет сложной задачей из-за раскола в парламенте и протестных настроений избирателей из-за кризиса стоимости жизни;

премия за риск по французским облигациям по сравнению с немецкими впервые со времен долгового кризиса еврозоны превысила полный процентный пункт, отражающий тревогу инвесторов в преддверии выборов следующего года.

Напомним, государственный долг Украины приблизился к 9,6 трлн. грн., хотя средняя ставка его обслуживания снизилась. По состоянию на 31 июля общая сумма обязательств составила 214,18 млрд. долларов (186,68 млрд. евро), увеличившись за один месяц на 81,31 млрд. грн.