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Финансовый кризис во Франции: госдолг страны вырастет до исторического рекорда
Государственный долг Франции в 2026 году достигнет исторического максимума на уровне 119,3% валового внутреннего продукта, а в 2027 году показатель может превысить 121,7% ВВП.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.
Соответствующий прогноз ведомство передало Высшему совету публичных финансов, оценивающему доходы и расходы правительственного проекта бюджета. Ситуация свидетельствует о системном ухудшении состояния государственных финансов. В 2025 году соотношение долга к ВВП составило 115,7%, тогда как в 2019 году показатель был ниже 100%.
Дефицит бюджета и планы жесткой экономии
По итогам этого года в министерстве ожидают дефицит бюджета на уровне 5,4%. Премьер-министр Себастьян Лекорню ранее заявил, что показатель дефицита за 2026 год удастся удержать ниже отметки 5,5%.
Ключевые вызовы для французской экономики:
- правительство объявило план сокращения расходов на 54 млрд евро (около 62 млрд долларов) в проекте бюджета на 2027 год, чтобы остановить неконтролируемый рост дефицита;
- принятие программы экономии будет сложной задачей из-за раскола в парламенте и протестных настроений избирателей из-за кризиса стоимости жизни;
- премия за риск по французским облигациям по сравнению с немецкими впервые со времен долгового кризиса еврозоны превысила полный процентный пункт, отражающий тревогу инвесторов в преддверии выборов следующего года.
Напомним, государственный долг Украины приблизился к 9,6 трлн. грн., хотя средняя ставка его обслуживания снизилась. По состоянию на 31 июля общая сумма обязательств составила 214,18 млрд. долларов (186,68 млрд. евро), увеличившись за один месяц на 81,31 млрд. грн.