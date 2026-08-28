Госдолг Украины приблизился к 9,6 трлн грн: ставка обслуживания снизилась

По состоянию на 31 июля 2026 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9572,19 млрд грн (214,18 млрд долларов США или 186,68 млрд евро). За месяц объем обязательств увеличился на 81,31 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Рост долгового портфеля в июле обусловлен прежде всего траншами льготного финансирования от Международного валютного фонда (+24,3 млрд грн), по линии МБРР (+18,6 млрд грн), а также размещением ОВГЗ на внутреннем рынке (+31,58 млрд грн). С начала 2026 года совокупный долг вырос на 529,51 млрд. грн.

Структура долгового портфеля

Долговые обязательства Украины распределены следующим образом:

государственный внешний долг - 7 299,96 млрд грн (76,26%), или $163,34 млрд;

государственный внутренний долг - 2 011,10 млрд грн (21,01%), или $45,00 млрд;

гарантированный государством долг - 261,13 млрд грн (2,73%), или $5,84 млрд.

Доля гарантированного государством долга продолжает сокращаться: за семь месяцев года она снизилась с 3,06% до 2,73%, снизившись на 15,55 млрд грн (на 5,6%).

Кредиторы и валютное распределение

Около 64,4% всего долга составляют льготные ссуды от международных финансовых организаций и иностранных правительств. Крупнейшим кредитором остается Европейский Союз — с учетом средств в рамках механизма ERA на него приходится 3718,08 млрд грн (38,8% общей суммы).

В валютной структуре преобладает евро – 44,67%. Доля доллара США составляет 23,08%, гривны — 20,14%, СДР (специальные права заимствования МВФ) — 9,03%, а фунта стерлингов, канадского доллара и японской иены совокупно — 3,07%.

Снижение стоимости обслуживания

Несмотря на рост общего объема, долговой портфель стал дешевле для обслуживания. Средневзвешенная ставка государственного долга в конце июля 2026 снизилась до 4,40% (против 4,51% в январе 2026 года и 4,91% в июле 2025 года). Средневзвешенный срок погашения составляет 13,06 года (против 12,39 года в июле 2025 года), что снижает риски рефинансирования в среднесрочной перспективе.

Кроме того, в июле Минфин провел 13 аукционов по размещению ОВГЗ и switch-аукцион, привлекая в государственный бюджет 56,14 млрд грн в эквиваленте.

Напомним, госдолг Украины на конец июня составил 9,49 трлн грн. Тогда рост также произошел преимущественно благодаря привлечению льготного финансирования от международных партнеров.