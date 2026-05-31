Госдолг Украины с начала года сократился на 190 млн евро

Украина с начала 2026 года сократила государственный и гарантированный государством долг на 190 млн. евро, сохраняя контролируемую долговую динамику даже в условиях полномасштабной войны. В то же время, структура долгового портфеля остается преимущественно льготной и долгосрочной, а доля гарантированного долга продолжает снижаться.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

По состоянию на 30 апреля 2026 г. общий объем государственного и гарантированного государством долга составил 9,35 трлн грн, или 181,2 млрд евро (212 млрд долларов США).

Распределение задолженности:

Наибольшую часть долга формирует государственный внешний долг — 7,08 трлн грн, или 75,8% от общей суммы.

Государственный внутренний долг составляет 2 трлн грн, или 21,4%,

Гарантированный государством долг – 259,4 млрд грн, или 2,8%.

По сравнению с концом марта долг в гривневом эквиваленте вырос на 112,5 млрд грн, однако это объясняется преимущественно курсовой переоценкой внешних обязательств. В валютном измерении ситуация остается положительной: с начала года долг сократился на 190 млн. евро и на 1,3 млрд. долларов.

Гарантированный государством долг

Гарантированный государством долг за первые четыре месяца года уменьшился на 17,3 млрд грн или 6,2% — до 259,4 млрд грн. Его доля в общем долге сократилась с 3,06% до 2,78%.

Основу долгового портфеля Украины составляют льготные кредиты от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств, на которые приходится 65,8% всех обязательств. Крупнейшим кредитором остается Европейский Союз, доля которого составляет 38,8% от общего долга, или 70,24 млрд евро.

Доля внутренних государственных облигаций в структуре долга составляет 21,4%, внешних ценных бумаг — 8,8%, а ссуд от коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 3,9%.

Средневзвешенная ставка государственного долга на конец апреля снизилась до 4,45% по сравнению с 4,6% годом ранее. Одновременно средневзвешенный срок погашения вырос до 13,06 года по сравнению с 12,1 года в апреле 2025-го. Это свидетельствует об удешевлении обслуживания долга и снижении рисков рефинансирования в среднесрочной перспективе.

В валютной структуре долга наибольшую долю занимает евро – 44,6%, далее следуют доллар США – 22,5% и гривна – 20,6%.

Напомним, на 31 марта 2026 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9,23 трлн грн (210,82 млрд долларов). Показатель в гривневом эквиваленте вырос на 21,83 млрд. грн., однако в долларах США уменьшился на 2,36 млрд. грн.