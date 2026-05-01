В марте государственный долг Украины увеличился почти на 22 млрд грн: главные показатели

По состоянию на 31 марта 2026 общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9,23 трлн грн (210,82 млрд долларов). Показатель в гривневом эквиваленте вырос на 21,83 млрд грн, однако в долларах США уменьшился на 2,36 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Разница объясняется переоценкой валютной составляющей из-за изменения курсов и погашения части обязательств.

"Благодаря системной поддержке международных партнеров и взвешенной долговой политике правительства, Министерство финансов обеспечивает снижение стоимости обслуживания долга, усиливая финансовую устойчивость государства", — отметили в ведомстве.

Распределение задолженности:

государственный внешний долг – 6,96 трлн грн (158,9 млрд долларов), что составляет 75,37% от общей суммы;

государственный внутренний долг - 2,01 трлн грн (45,98 млрд долларов) или 21,8%;

гарантированный государством долг - 259,96 млрд грн (5,94 млрд долларов) или 2,82%.

В структуре кредиторов государственного и гарантированного государством долга преобладают льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 65,4%. Доля государственных ценных бумаг, размещенных на внутреннем рынке, составляет 21,8%, на внешнем - 9,2%, тогда как ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений - около 3,6%.

К концу марта 2026 года средневзвешенная ставка по государственному долгу зафиксирована на уровне 4,52%. Этот показатель демонстрирует снижение по сравнению с февралем 2026 г., когда ставка была 4,53%. В годовом измерении падение стоимости заимствований еще более существенно, поскольку в марте 2025 года ставка составила 6,2%.

Показатели средневзвешенного срока к погашению также претерпели изменения:

к концу марта 2026 года срок составляет 13,07 года;

в феврале 2026 г. этот показатель составлял 13,23 года;

в феврале 2025 года срок до погашения равнялся 11,7 года.

В валютной структуре государственного и гарантированного государством долга наибольшая доля приходится на евро – 44,08%, далее – доллар США (22,74%) и гривна (20,94%). Доли специальных прав заимствования составляют 9,12%, других валют - 3,12%.

В течение марта проведено 11 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что позволило привлечь в бюджет 20,3 млрд грн. Также проведен один "switch-аукцион" на 8,37 млрд грн для уменьшения краткосрочной нагрузки на бюджет.

Напомним, на 28 февраля 2026 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины составил 9,21 трлн грн (213,18 млрд долл. США). В течение месяца зафиксировано уменьшение долга на 1,41 млрд в гривневом эквиваленте