У березні державний борг України збільшилася на майже 22 млрд грн: головні показники

Станом на 31 березня 2026 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України склала 9,23 трлн грн (210,82 млрд доларів). Показник у гривневому еквіваленті зріс на 21,83 млрд грн, проте в доларах США зменшився на 2,36 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Різниця пояснюється переоцінкою валютної складової через зміну курсів та погашенням частини зобов’язань.

"Завдяки системній підтримці міжнародних партнерів та зваженій борговій політиці уряду Міністерство фінансів забезпечує зниження вартості обслуговування боргу, посилюючи фінансову стійкість держави", — зазначили у відомстві.

Розподіл заборгованості:

державний зовнішній борг — 6,96 трлн грн (158,9 млрд доларів), що становить 75,37% від загальної суми;

державний внутрішній борг — 2,01 трлн грн (45,98 млрд доларів) або 21,8%;

гарантований державою борг — 259,96 млрд грн (5,94 млрд доларів) або 2,82%.

У структурі кредиторів державного та гарантованого державою боргу переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 65,4%. Частка державних цінних паперів, розміщених на внутрішньому ринку, становить 21,8%, на зовнішньому — 9,2%, тоді як позики від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 3,6%.

На кінець березня 2026 року середньозважена ставка за державним боргом зафіксована на рівні 4,52%. Цей показник демонструє зниження порівняно з лютим 2026 року, коли ставка була 4,53%. У річному вимірі падіння вартості запозичень є ще суттєвішим, оскільки у березні 2025 року ставка становила 6,2%.

Показники середньозваженого строку до погашення також зазнали змін:

на кінець березня 2026 року термін становить 13,07 року;

у лютому 2026 року цей показник складав 13,23 року;

у лютому 2025 року строк до погашення був рівний 11,7 року.

У валютній структурі державного та гарантованого державою боргу найбільша частка припадає на євро — 44,08%, далі — долар США (22,74%) і гривня (20,94%). Частки спеціальних прав запозичення становлять 9,12%, інших валют — 3,12%.

Протягом березня проведено 11 аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що дозволило залучити до бюджету 20,3 млрд грн. Також проведено один "switch-аукціон" на 8,37 млрд грн для зменшення короткострокового навантаження на бюджет.

Нагадаємо, станом на 28 лютого 2026 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України склав 9,21 трлн грн (213,18 млрд дол. США). Протягом місяця зафіксовано зменшення боргу на 1,41 млрд у гривневому еквіваленті