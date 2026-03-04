Запланована подія 2

Державний борг України у січні зріс до 215 мільярдів доларів

Середня ставка за держборгом впала до 4,51% / Depositphotos

Станом на кінець січня 2026 року сукупний державний та гарантований державою борг України досяг 215 млрд доларів. Протягом місяця заборгованість зросла на 1,67 млрд доларів, що в національній валюті еквівалентно збільшенню на 169,92 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Структура заборгованості

На 31 січня розподіл боргових зобов'язань виглядав наступним чином:

  • Зовнішній борг: 162 млрд дол. (75,34% від загальної суми).
  • Внутрішній борг: 46,5 млрд дол. (21,63%).
  • Гарантований державою борг: 6,51 млрд дол. (3,03%).

Левову частку портфеля (65,9%) складають пільгові позики від міжнародних партнерів та фінансових організацій.

Внутрішні цінні папери (ОВДП) займають 22,3%, євробонди — 8,9%, а кредити від комерційних банків — лише 2,8%.

Попри зростання загальної суми, якісні показники боргу покращилися. За даними міністерства, станом на 31 січня 2026 року середньозважена ставка державного боргу знизилася до 4,51% порівняно з 4,55% у грудні 2025 року та 5,0% у січні 2025 року.

Водночас середньозважений строк до погашення становив 13,29 року проти 13,37 року в грудні 2025 року та 11,6 року в січні 2025 року.

Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та ризики рефінансування в середньостроковій перспективі.

У валютній структурі державного і гарантованого державою боргу найбільша частка припадає на євро - 45,15%, далі - долар США (22,45%) і гривня (20,71%).

За оцінками аналітиків KSE, державний борг України, який у листопаді 2025 року досяг $197,4 млрд, за прогнозом, стабілізується на рівні близько 81% ВВП у 2026 році та знизиться до приблизно 77% у 2028 році. Інфляція, що зменшилася до 8% наприкінці 2025 року, у 2026 році може сповільнитися до близько 7,4%, тоді як курс гривні, за прогнозом, поступово девальвує до близько 44 грн/дол. США наприкінці 2026 року.

Автор:
Тетяна Бесараб