Державний борг України у січні зріс до 215 мільярдів доларів

Станом на кінець січня 2026 року сукупний державний та гарантований державою борг України досяг 215 млрд доларів. Протягом місяця заборгованість зросла на 1,67 млрд доларів, що в національній валюті еквівалентно збільшенню на 169,92 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Структура заборгованості

На 31 січня розподіл боргових зобов'язань виглядав наступним чином:

Зовнішній борг: 162 млрд дол. (75,34% від загальної суми).

162 млрд дол. (75,34% від загальної суми). Внутрішній борг: 46,5 млрд дол. (21,63%).

46,5 млрд дол. (21,63%). Гарантований державою борг: 6,51 млрд дол. (3,03%).

Левову частку портфеля (65,9%) складають пільгові позики від міжнародних партнерів та фінансових організацій.

Внутрішні цінні папери (ОВДП) займають 22,3%, євробонди — 8,9%, а кредити від комерційних банків — лише 2,8%.

Попри зростання загальної суми, якісні показники боргу покращилися. За даними міністерства, станом на 31 січня 2026 року середньозважена ставка державного боргу знизилася до 4,51% порівняно з 4,55% у грудні 2025 року та 5,0% у січні 2025 року.

Водночас середньозважений строк до погашення становив 13,29 року проти 13,37 року в грудні 2025 року та 11,6 року в січні 2025 року.

Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та ризики рефінансування в середньостроковій перспективі.

У валютній структурі державного і гарантованого державою боргу найбільша частка припадає на євро - 45,15%, далі - долар США (22,45%) і гривня (20,71%).

За оцінками аналітиків KSE, державний борг України, який у листопаді 2025 року досяг $197,4 млрд, за прогнозом, стабілізується на рівні близько 81% ВВП у 2026 році та знизиться до приблизно 77% у 2028 році. Інфляція, що зменшилася до 8% наприкінці 2025 року, у 2026 році може сповільнитися до близько 7,4%, тоді як курс гривні, за прогнозом, поступово девальвує до близько 44 грн/дол. США наприкінці 2026 року.