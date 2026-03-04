Государственный долг Украины в январе вырос до 215 миллиардов долларов

По состоянию на конец января 2026 совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 215 млрд долларов. За месяц задолженность выросла на 1,67 млрд долларов, что в национальной валюте эквивалентно увеличению на 169,92 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Структура задолженности

На 31 января распределение долговых обязательств выглядело следующим образом:

Внешний долг: 162 млрд. дол. (75,34% от общей суммы).

162 млрд. дол. (75,34% от общей суммы). Внутренний долг: 46,5 млрд. дол. (21,63%).

46,5 млрд. дол. (21,63%). Гарантированный государством долг: 6,51 млрд. дол. (3,03%).

Львиную долю портфеля (65,9%) составляют льготные ссуды от международных партнеров и финансовых организаций.

Внутренние ценные бумаги (ОВГЗ) занимают 22,3%, евробонды – 8,9%, а кредиты от коммерческих банков – только 2,8%.

Несмотря на рост общей суммы, качественные показатели долга улучшились. По данным министерства, на 31 января 2026 года средневзвешенная ставка государственного долга снизилась до 4,51% по сравнению с 4,55% в декабре 2025 года и 5,0% в январе 2025 года.

В то же время, средневзвешенный срок до погашения составил 13,29 года против 13,37 года в декабре 2025 года и 11,6 года в январе 2025 года.

Таким образом, в годовом измерении долговой портфель стал дешевле и длиннее сроков погашения, что уменьшает стоимость его обслуживания и риски рефинансирования в среднесрочной перспективе.

В валютной структуре государственного и гарантированного государством долга наибольшая доля приходится на евро – 45,15%, далее – доллар США (22,45%) и гривна (20,71%).

По оценкам аналитиков KSE, государственный долг Украины, который в ноябре 2025 года достиг $197,4 млрд, по прогнозу стабилизируется на уровне около 81% ВВП в 2026 году и снизится до примерно 77% в 2028 году. Инфляция, уменьшившаяся до 8% в конце 2025 года, в 2026 году может замедлиться до около 7,4%, тогда как курс гривны, по прогнозу, постепенно девальвирует около 44 грн/долл. США в конце 2026 года.