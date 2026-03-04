Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Наличный курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,60

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Государственный долг Украины в январе вырос до 215 миллиардов долларов

гривны
Средняя ставка по госдолгу упала до 4,51% / Depositphotos

По состоянию на конец января 2026 совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 215 млрд долларов. За месяц задолженность выросла на 1,67 млрд долларов, что в национальной валюте эквивалентно увеличению на 169,92 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Структура задолженности

На 31 января распределение долговых обязательств выглядело следующим образом:

  • Внешний долг: 162 млрд. дол. (75,34% от общей суммы).
  • Внутренний долг: 46,5 млрд. дол. (21,63%).
  • Гарантированный государством долг: 6,51 млрд. дол. (3,03%).

Львиную долю портфеля (65,9%) составляют льготные ссуды от международных партнеров и финансовых организаций.

Внутренние ценные бумаги (ОВГЗ) занимают 22,3%, евробонды – 8,9%, а кредиты от коммерческих банков – только 2,8%.

Несмотря на рост общей суммы, качественные показатели долга улучшились. По данным министерства, на 31 января 2026 года средневзвешенная ставка государственного долга снизилась до 4,51% по сравнению с 4,55% в декабре 2025 года и 5,0% в январе 2025 года.

В то же время, средневзвешенный срок до погашения составил 13,29 года против 13,37 года в декабре 2025 года и 11,6 года в январе 2025 года.

Таким образом, в годовом измерении долговой портфель стал дешевле и длиннее сроков погашения, что уменьшает стоимость его обслуживания и риски рефинансирования в среднесрочной перспективе.

В валютной структуре государственного и гарантированного государством долга наибольшая доля приходится на евро – 45,15%, далее – доллар США (22,45%) и гривна (20,71%).

Фото 2 — Государственный долг Украины в январе вырос до 215 миллиардов долларов

По оценкам аналитиков KSE, государственный долг Украины, который в ноябре 2025 года достиг $197,4 млрд, по прогнозу стабилизируется на уровне около 81% ВВП в 2026 году и снизится до примерно 77% в 2028 году. Инфляция, уменьшившаяся до 8% в конце 2025 года, в 2026 году может замедлиться до около 7,4%, тогда как курс гривны, по прогнозу, постепенно девальвирует около 44 грн/долл. США в конце 2026 года.

Автор:
Татьяна Бессараб