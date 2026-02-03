Запланована подія 2

Госдолг Украины за год вырос почти на треть и превысил 9 трлн грн

По состоянию на 31 декабря 2025 г. общая сумма государственного и гарантированного долга составила 9 042,7 млрд грн (213,3 млрд долл. США). За год этот показатель вырос на 29,5% в гривневом эквиваленте. Основной прирост долга (2,061 трлн. грн.) обусловлен привлечением долгосрочного льготного финансирования для нужд обороны и безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства финансов.

Источники финансирования

Ключевую роль в поддержке бюджета сыграли международные партнеры:

  • Кредиты ERA от G7: 37,9 млрд. дол. США. Важно, что эти средства будут обслуживаться за счет доходов от замороженных активов РФ, что не создает нагрузки на бюджет Украины.
  • Пособие от ЕС: 12,1 млрд дол. США в рамках Ukraine Facility. Эти ссуды имеют льготный период 11–12 лет.

Внешний долг составляет 75% общего портфеля, где львиная доля (около 40%) — это обязательства перед Евросоюзом на исключительно выгодных условиях. Остальные внешнего долга приходится на другие государства-партнеры и международные финансовые организации.

Доля коммерческого внешнего долга сокращена до уровня менее 10%. Около 22% долгового портфеля составляет внутренний государственный долг. Еще около 3% приходится на гарантированный государством долг, доля которого последовательно сокращается за последние четыре года.

Качественная трансформация

С 2021 по 2025 год Украина продемонстрировала впечатляющие результаты в управлении государственными финансами:

  1. Средневзвешенный срок погашения долга вырос с 6,3 года до 13,37 года. Для внешнего долга этот показатель достиг 15,75 года .
  2. Снижение стоимости: Средняя стоимость обслуживания долга упала с 7,2% до 4,55%. Внешние заимствования «подешевели» еще более существенно — с 4,5% до 1,9% .
Кредиторы и валюты

  • Кто кредитует: Две трети долга ( 66% ) - это льготная помощь от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств. Внутренний рынок обеспечивает 22% потребностей, а коммерческий сектор — всего 10% .
  • Валютный состав: Основными валютами являются евро ( 45% ) и доллар США ( 23% ). Доля национальной валюты составляет 21%, СДР – 8%, а в других валютах, в том числе в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах – 3% .
По оценкам аналитиков KSE, государственный долг Украины, который в ноябре 2025 года достиг $197,4 млрд, по прогнозу стабилизируется на уровне около 81% ВВП в 2026 году и снизится до примерно 77% в 2028 году. Инфляция, уменьшившаяся до 8% в конце 2025 года, в 2026 году может замедлиться до около 7,4%, тогда как курс гривны, по прогнозу, постепенно девальвирует около 44 грн/долл. США в конце 2026 года.

Автор:
Татьяна Бессараб