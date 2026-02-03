Госдолг Украины за год вырос почти на треть и превысил 9 трлн грн

По состоянию на 31 декабря 2025 г. общая сумма государственного и гарантированного долга составила 9 042,7 млрд грн (213,3 млрд долл. США). За год этот показатель вырос на 29,5% в гривневом эквиваленте. Основной прирост долга (2,061 трлн. грн.) обусловлен привлечением долгосрочного льготного финансирования для нужд обороны и безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства финансов.

Источники финансирования

Ключевую роль в поддержке бюджета сыграли международные партнеры:

Кредиты ERA от G7: 37,9 млрд. дол. США. Важно, что эти средства будут обслуживаться за счет доходов от замороженных активов РФ, что не создает нагрузки на бюджет Украины.

37,9 млрд. дол. США. Важно, что эти средства будут обслуживаться за счет доходов от замороженных активов РФ, что не создает нагрузки на бюджет Украины. Пособие от ЕС: 12,1 млрд дол. США в рамках Ukraine Facility. Эти ссуды имеют льготный период 11–12 лет.

Внешний долг составляет 75% общего портфеля, где львиная доля (около 40%) — это обязательства перед Евросоюзом на исключительно выгодных условиях. Остальные внешнего долга приходится на другие государства-партнеры и международные финансовые организации.

Доля коммерческого внешнего долга сокращена до уровня менее 10%. Около 22% долгового портфеля составляет внутренний государственный долг. Еще около 3% приходится на гарантированный государством долг, доля которого последовательно сокращается за последние четыре года.

Качественная трансформация

С 2021 по 2025 год Украина продемонстрировала впечатляющие результаты в управлении государственными финансами:

Средневзвешенный срок погашения долга вырос с 6,3 года до 13,37 года. Для внешнего долга этот показатель достиг 15,75 года . Снижение стоимости: Средняя стоимость обслуживания долга упала с 7,2% до 4,55%. Внешние заимствования «подешевели» еще более существенно — с 4,5% до 1,9% .

Кредиторы и валюты

Кто кредитует: Две трети долга ( 66% ) - это льготная помощь от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств. Внутренний рынок обеспечивает 22% потребностей, а коммерческий сектор — всего 10% .

Валютный состав: Основными валютами являются евро ( 45% ) и доллар США ( 23% ). Доля национальной валюты составляет 21%, СДР – 8%, а в других валютах, в том числе в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах – 3% .

По оценкам аналитиков KSE, государственный долг Украины, который в ноябре 2025 года достиг $197,4 млрд, по прогнозу стабилизируется на уровне около 81% ВВП в 2026 году и снизится до примерно 77% в 2028 году. Инфляция, уменьшившаяся до 8% в конце 2025 года, в 2026 году может замедлиться до около 7,4%, тогда как курс гривны, по прогнозу, постепенно девальвирует около 44 грн/долл. США в конце 2026 года.