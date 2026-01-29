Экономика Украины будет расти умеренно: прогноз ВВП и инфляции от НБУ к 2028 году

По оценкам Национального банка Украины экономика страны продолжит восстанавливаться после войны, возрастая на 1,8% в 2026 году. Однако экономическое восстановление будет ограничено из-за проблем в энергосекторе и логистических трудностей. В то же время, инфляция снизится до 7,5% в 2026 году, а к 2028 году достигнет целевого уровня в 5%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Прогноз ВВП и инфляции

По прогнозам Национального банка Украины, в конце 2025 года экономика страны оживилась благодаря более активному сбору урожаев, в частности из-за смещения жатвы на IV квартал, а также благодаря увеличению бюджетных расходов. Однако из-за разрушения логистической инфраструктуры и большего, чем ожидалось, дефицита электроэнергии, НБУ несколько снизил прогноз роста реального ВВП на 2025 год до 1,8%.

Продолжение наращивания урожаев и инвестиции в восстановление инфраструктуры и оборонный сектор будут способствовать дальнейшему восстановлению экономики. Однако проблемы в энергосекторе все еще будут ограничивать деловую активность. В этой связи реальный ВВП Украины вырастет умеренно — на 1,8% в 2026 году.

Постепенное улучшение ситуации в энергосекторе, восстановление инфраструктуры и увеличение частных инвестиций будут способствовать ускорению экономического роста до 3-4% в 2027-2028 годах.

Инфляция в Украине будет умеренной в 2026 году, а в последующие годы будет постепенно приближаться к целевому уровню в 5%, который ожидается к середине 2028 года. Снижение инфляции будет продолжаться в последующие месяцы, преимущественно благодаря эффекту высоких урожаев 2025 года. Тем не менее, масштабные разрушения в энергетическом секторе будут продолжать давить на цены как через рыночные механизмы, так и через административные ограничения. Это вместе с эффектами низкой базы сравнения может привести к умеренному ускорению инфляции во второй половине года. Таким образом, по итогам 2026 г. инфляция снизится до 7,5%.

В последующие годы инфляция будет постепенно замедляться благодаря уменьшению энергодефицита, снижению внешнего ценового давления, а также увеличению урожаев и улучшению ситуации на рынке труда, особенно после снижения рисков безопасности. Монетарная политика НБУ также будет способствовать ограничению ценового давления. Однако отложенные последствия разрушений в энергетическом секторе все еще будут сдерживать дезинфляцию. По прогнозу НБУ, инфляция снизится до 6% в конце 2027 года, а в 2028 году достигнет цели в 5%.

