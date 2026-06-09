"Нафтогаз" договорился о реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд

Группа "Нафтогаз" достигла принципиального соглашения со специальным комитетом владельцев еврооблигаций по реструктуризации долга на общую сумму 1,2 млрд евро. Договоренность предусматривает продление сроков погашения ценных бумаг до 2032-2033 годов, что должно усилить финансовую устойчивость компании в условиях войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает глава компании Сергей Корецкий.

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"Мы достигли принципиального согласия со специальным комитетом держателей облигаций по продлению сроков погашения еврооблигаций до 2032-2033 годов. Это очень важный результат для финансовой устойчивости Группы в условиях войны и постоянных атак на нефтегазовую инфраструктуру", - отметил Корецкий.

Отмечается, что массированные российские атаки на объекты газовой инфраструктуры оказывают существенное влияние на деятельность Группы "Нафтогаз" и ее финансовые показатели. Только в течение 2025 года российские войска нанесли 229 ударов по объектам компании, что превышает количество атак за три предыдущих года полномасштабной войны вместе взятых.

С начала 2026 г. зафиксировано уже более 170 новых атак на объекты компании. Из-за повреждений инфраструктуры и потери собственной добычи газа "Нафтогаз" вынужден частично компенсировать дефицит за счет импортных поставок.

Несмотря на сложные условия и постоянные обстрелы, компания продолжает работать и выполнять свои обязательства перед государством и потребителями.

В "Нефтегазе" отмечают, что успешное завершение процесса реструктуризации еврооблигаций позволит направить больше финансовых ресурсов на восстановление поврежденной инфраструктуры, укрепление энергетической устойчивости и подготовку к следующему отопительному сезону.

В компании также отметили конструктивный диалог со специальным комитетом владельцев еврооблигаций, результатом которого стало достижение договоренностей по реструктуризации долговых обязательств.

О "Нафтогазе"

Группа "Нафтогаз" является одной из ключевых компаний топливно-энергетического сектора Украины. В ее структуру входят предприятия, обеспечивающие полный цикл деятельности в нефтегазовой отрасли – от добычи природного газа и нефти до их транспортировки, хранения и снабжения.

В частности, в состав группы входит крупнейший отечественный газодобытчик - "Укргаздобыча", а также оператор магистральных нефтепроводов Украины - "Укртранснафта". Компания играет стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности государства.