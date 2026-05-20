"Нафтогаз" получил право взыскать с "Газпрома" $1,4 млрд через суд Казахстана

Нафтогаз одержал важную победу против Газпрома в Казахстане

Суд Международного финансового центра "Астана" разрешил принудительное взыскание около $1,4 млрд с российского "Газпрома" в пользу НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

"Нафтогаз" одержал важную победу

Это первое публичное иностранное судебное решение о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение этого арбитражного решения против "Газпрома" на территории отдельного государства.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил, что решение суда в Казахстане стало очередным практическим шагом в процессе взыскания средств с Газпрома. По его словам, компания продолжает работу по выполнению арбитражного решения в различных юрисдикциях и последовательно продвигается в этом направлении.

Интересы Нафтогаза при рассмотрении дела в Казахстане представляли юридические фирмы ADL Disputes и Wikborg Rein.

Суть дела

Напомним, в марте 2026 года Группа " Нафтогаз Украины " окончательно выиграла арбитражный спор против " Газпрома" на сумму свыше $1,4 млрд. Тогда Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил жалобу российской компании и оставил действующим решение арбитража, принятое в июне 2025 года.

Согласно решению суда, "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" долг за услуги по организации транспортировки газа, а также проценты и судебные издержки. Кроме того, российская компания должна оплатить 200 тыс. швейцарских франков судебных издержек и компенсировать Нафтогазу еще 250 тыс. франков расходов на производство в Федеральном верховном суде Швейцарии.

Основанием для спора стало соглашение 2019 о транзите природного газа по территории Украины, которое действовало до 1 января 2025 года. После начала полномасштабной войны и оккупации части территорий в мае 2022 транзит через точку входа "Сохрановка" стал невозможен. В то же время, Нафтогаз продолжил обеспечивать транзит через станцию "Суджа", однако Газпром, по данным украинской стороны, отказался полностью оплачивать услуги, нарушив условия контракта.

В сентябре 2022 года "Нефтегаз" инициировал арбитраж в Швейцарии в соответствии с регламентом Международной торговой палаты (ICC). В июне 2025 года арбитражный трибунал признал "Газпром" полностью ответственным за невыполнение финансовых обязательств и постановил взыскать с компании задолженность, проценты и арбитражные расходы.

В "Нефтегазе" также заявляли, что продолжают работу над принудительным взысканием средств с российской компании в разных юрисдикциях, параллельно ведя другие судебные процессы против РФ для компенсации ущерба.

Автор:
Ольга Опенько