"Нефтегаз" начинает новый арбитраж против "Газпрома", требуя деньги по транзитному контракту

Национальная акционера компания "Нафтогаз Украины" подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) относительно действий российского "Газпрома". Как говорится в сообщении НАК, местом проведения арбитража будет Цюрих (Швейцария).

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Указано, что "Нафтогаз" требует от "Газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.

"Мы заставим "Газпром" заплатить. "Нафтогаз" также оценивает возможность заявления дополнительных требований. Мы используем наш опыт побед над "Газпромом" в арбитраже", – заявил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Напомним, что ранее руководитель НАК заявлял, что указанный иск будет подан еще летом. При этом еще в мае Витренко анонсировал такой шаг из-за того, что "Газром" не выполняет положения контракта от 2019 года, предусматривающего применение правила "качай или плати".

"Подавать ли газ для транзита - это право "Газпрома" решать. А вот платить, даже если не подаешь газ - это долг по контракту. Если не будет оплаты, выглядит так, что должен быть новый арбитраж", - заявлял тогда он.

Отметим, что указанный контракт, подписанный на пять лет с возможностью продления еще на десять, предусматривал минимальный объем прокачки газа через Украину 65 миллиардов кубометров в первый год и 40 миллиардов в последующие.

В то же время из-за войны с Россией и оккупации компрессорной станции "Новопсков" "Оператор газотранспортной системы Украины" объявил форс-мажор и прекратил транзит через оккупированный север Луганской области. В "Газпроме" же от урегулирования ситуации путем переноса точки транзита в другое место отказались. Украинская сторона настаивает на обязательстве российской прокачивать 109 миллионов кубометров газа в сутки (40 миллиардов в год) и заявляла о готовности транзитировать весь забронированный Россией объем газа через станцию "Суджа".