Витренко пригрозил "Газпрому" новым арбитражем в случае прекращения оплаты за транзит

Глава группы “Нафтогаз” пригрозил российскому газовому монополисту компании “Газпром” новым арбитражом в том случае если компания прекратит платить Украине за транзит. Об этом Витренко написал на Facebook.

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"Помнится мне, что в 2019 году мы с Миллером подписали транзитный контракт с положением "качай или плати". Поэтому подавать ли газ для транзита – это право Газпрома решать. А вот платить, даже если не подаешь газ – это долг по контракту. Если не будет оплаты, то выглядит так, что должен быть новый арбитраж."Можем повторить"?", — написал Витренко.

В свою очередь директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии Delo.ua отметил, что даже после начала активных боевых действий россияне продолжают платить Украине за транзит газа в страны ЕС.

"Да Россия продолжает поставлять газ по нашей ГТС. Они платят нам примерно 100 млн долларов ежемесячно. Это кстати парадоксально, поскольку война же идет, а газ все равно качается. Прокачка газа выгодна России поскольку это доход и наполнение федерального бюджета, это выгодно Европе, поскольку она не может отказаться от Российского газа и это выгодно Украине поскольку таким образом поддерживается давление в магистральном трубопроводе и благодаря этому газ доходит до всех потребителей. Это парадокс, но такие реалии", — отметил Рябцев.

Напомним, 10 мая "Оператор ГТС Украины" заявил о прекращении транзита газа через оккупированный север Луганской области из-за потери контроля над компрессорной станцией "Новопсков".

В свою очередь в "Газпроме" заявили, что не видят основания для форс-мажора из-за захвата компрессорной станции.