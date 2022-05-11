Вітренко пригрозив "Газпрому" новим арбітражем у разі припинення оплати транзиту

Глава групи "Нафтогаз" пригрозив російському газовому монополістові компанії "Газпром" новим арбітражем, якщо компанія припинить платити Україні за транзит. Про це Вітренко написав на Facebook.

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"Пам'ятається мені, що у 2019 році ми з Міллером підписали транзитний контракт зі становищем "качай або плати". Тому чи подавати газ для транзиту – це право Газпрому вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ – це борг за контрактом. Якщо не буде оплати, то виглядає так, що має бути новий арбітраж. "Можемо повторити"?" - написав Вітренко.

У свою чергу, директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі Delo.ua зазначив, що навіть після початку активних бойових дій росіяни продовжують платити Україні за транзит газу до країн ЄС.

"Так Росія продовжує постачати газ по нашій ГТС. Вони платять нам приблизно 100 млн доларів щомісяця. Це до речі парадоксально, оскільки війна ж йде, а газ все одно хитається. Прокачування газу вигідне Росії оскільки це дохід і наповнення федерального бюджету, це вигідно Європі, оскільки вона не може відмовитися від Російського газу і це вигідно Україні, оскільки таким чином підтримується тиск у магістральному трубопроводі і завдяки цьому газ доходить до всіх споживачів. Це парадокс, але такі реалії", - зазначив Рябцев.

Нагадаємо, 10 травня "Оператор ГТС України" заявив про припинення транзиту газу через окуповану північ Луганської області через втрату контролю над компресорною станцією "Новопськ".

У свою чергу в "Газпромі" заявили, що не бачать підстав для форс-мажору через захоплення компресорної станції.