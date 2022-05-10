Украина решила прекратить транзит газа через оккупированную территорию

Через данную компрессорную станцию “Новопсков” проходило почти треть транзита газа из России в Европу.

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Оператор ГТС Украины заявил о прекращении транзита газа через оккупированный север Луганской области из-за потери контроля над компрессорной станцией "Новопсков". Об этом говорится на сайте ОГТСУ.

Более того, вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы.

Указанные действия согласно действующему транзитному контракту являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), которые исключают выполнение обязательств на точке соединения ГИС "Сохрановка", а также пограничной компрессорной станции "Новопсков". По этой причине с 07:00 11 мая 2022 прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет.

ОГТСУ готова перенести недоступные мощности на вторую физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории Сумской области.

Напомним, что РГК направила 200 млн гривен на восстановление инфраструктуры в Украине.