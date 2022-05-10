Кабмин хочет ввести мораторий на повышение тарифов во время военного положения

Кабинет министров подаст в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие введение моратория на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Имеем сегодня также очень важное решение, которое направлено на поддержку всех украинцев в эти сложные времена. Правительство подаст в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают мораторий на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения", - написал Шмыгаль.

По словам премьера, тарифы на газ и его распределение, а также тепло и горячую воду не будут расти.

"Тарифы на газ и его распределение, а также на тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально. Также в рамках этих законов будут определены компенсаторные механизмы, позволяющие поддерживать надлежащий уровень критической инфраструктуры и ее восстановление", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что правительство сохранит для населения Украины действующие тарифы на электроэнергию и будет способствовать тому, чтобы поставщики не поднимали тарифы на газ.