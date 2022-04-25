Правительство не будет повышать цены на газ и электричество, – Гетманцев

Правительство Украины сохранит для населения действующие тарифы на электроэнергию будет содействовать тому, чтобы поставщики не поднимали тарифы на газ. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"Насчет будущего у нас есть четкое понимание и решение правительства о неповышении цен на электричество, неповышении цен на газ, фиксировании этих цен, и это мы будем соблюдать, мы будем это блюсти", – отметил он.

По его словам, эти решения помогут не допустить роста долгов за коммунальные услуги.

Правительство уже сохранило до конца октября 2022 года тарифы в размере 1,44 грн/кВт-ч для месячного объема потребления 250 кВт-ч включительно и 1,68 грн/кВт-ч свыше этого показателя.

Но существует проблема погашения уже существующих долгов.

"Что касается задолженности населения, это более сложная проблема. Есть много концепций, как решить, но одну надо принять и реализовать, какой бы непопулярной она ни была", – считает Гетманцев.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что с 24 февраля и до дня завершения войны жители города не будут платить за коммуналку, а все начисленные платежи за это время спишут.

А в Киеве до 31 мая тарифы на горячую воду и тепловую энергию для нагрева воды останутся на уровне прошедшего отопительного сезона.