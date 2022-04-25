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Правительство не будет повышать цены на газ и электричество, – Гетманцев
Правительство Украины сохранит для населения действующие тарифы на электроэнергию будет содействовать тому, чтобы поставщики не поднимали тарифы на газ. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Насчет будущего у нас есть четкое понимание и решение правительства о неповышении цен на электричество, неповышении цен на газ, фиксировании этих цен, и это мы будем соблюдать, мы будем это блюсти", – отметил он.
По его словам, эти решения помогут не допустить роста долгов за коммунальные услуги.
Правительство уже сохранило до конца октября 2022 года тарифы в размере 1,44 грн/кВт-ч для месячного объема потребления 250 кВт-ч включительно и 1,68 грн/кВт-ч свыше этого показателя.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Но существует проблема погашения уже существующих долгов.
"Что касается задолженности населения, это более сложная проблема. Есть много концепций, как решить, но одну надо принять и реализовать, какой бы непопулярной она ни была", – считает Гетманцев.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что с 24 февраля и до дня завершения войны жители города не будут платить за коммуналку, а все начисленные платежи за это время спишут.
А в Киеве до 31 мая тарифы на горячую воду и тепловую энергию для нагрева воды останутся на уровне прошедшего отопительного сезона.