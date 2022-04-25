Уряд не підвищуватиме ціни на газ та електроенергію, – Гетманцев

Уряд України збереже для населення тарифи на електроенергію, що діють, сприятиме тому, щоб постачальники не піднімали тарифи на газ. Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Щодо майбутнього у нас є чітке розуміння і рішення уряду про непідвищення цін на електрику, непідвищення цін на газ, фіксування цих цін, і це ми дотримуватимемося", – зазначив він.

За його словами, ці рішення допоможуть не допустити зростання боргів за комунальні послуги.

Уряд уже зберіг до кінця жовтня 2022 року тарифи у розмірі 1,44 грн/кВт-год для місячного обсягу споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-год понад цей показник.

Але є проблема погашення вже існуючих боргів.

"Що стосується заборгованості населення, це складніша проблема. Є багато концепцій, як вирішити, але одну треба прийняти і реалізувати, якою б непопулярною вона не була", - вважає Гетьманцев.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що з 24 лютого і до дня завершення війни жителі міста не платитимуть за комуналку, а всі нараховані платежі за цей час спишуть.

А у Києві до 31 травня тарифи на гарячу воду та теплову енергію для нагрівання води залишаться на рівні минулого опалювального сезону.