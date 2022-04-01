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Общество
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В Харькове спишут все коммунальные платежи, начисленные с 24 февраля и по завершения войны

В Харькове спишут все коммунальные платежи, начисленные с 24 февраля и по завершения войны
Школа, пострадавшая в результате боев в Харькове. Фото:Reuters

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что с 24 февраля и до дня завершения войны жители города не будут платить за коммуналку, а все начисленные платежи за это время спишут. 

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В частности, харьковчане не будут платить за такие коммунальные услуги: снабжение холодной и горячей воды, отопление, вывоз мусора, содержание придомовой территории и т.д.

"Это решение никак не скажется на оплате труда коммунальщиков, которые за эти 37 дней стали примером для всей страны. Их героический труд будет оплачиваться в полном объеме из городского бюджета," — подчеркнул Терехов.

Отметим, что за месяц войны в Харькове разрушили 1,2 тысячи домов, при этом ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от города. За пять недель попыток оккупантов прорваться в город захватчики уничтожили 1531 объект жилого фонда.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины не только защищают свои позиции, но и переходят в контрнаступление. Украинская армия освободила несколько населенных пунктов в регионе. 

Автор:
Вита Молодан