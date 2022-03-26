ВСУ переходят в контрнаступление на Харьковщине: уже освободили несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани

В Харьковской области Вооруженные силы Украины не только защищают свои позиции, но и переходят в контрнаступление. Украинская армия освободила несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои", — отметил Синегубов.

По его словам, ВСУ держат оборонительные позиции в Изюмском направлении, где идут бои.

"Продолжаются бои и на Изюмском направлении, там наши войска тоже держат оборонительные позиции! Вооруженные силы Украины продолжают защищать Харьковщину и не отступают ни на метр. За нами победа!" — написал Синегубов.

Отметим, в Харьковской области сохраняется напряженная ситуация. В частности, заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин заявил о гуманитарной катастрофе в городе.

За Изюм уже третью неделю идут бои между российской армией и ВСУ, поэтому там нет возможности эвакуировать мирное население.

Отметим, Государственное бюро расследований начало расследование по факту государственной измены (статья 111 Уголовного кодекса) бывшего мэра Изюма Харьковской области, двух действующих депутатов Изюмского городского совета, а также еще одного гражданина, бывшего сотрудником полиции.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.