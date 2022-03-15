Нет воды, связи, еды и лекарств: в Изюме гуманитарная катастрофа

Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин заявил о гуманитарной катастрофе в городе. Он просит открыть гуманитарные коридоры.

Об этом говорится в заявлении Мацокина в Facebook.

"Город Изюм две недели в осаде. Без воды, без света, тепла, еды, лекарств, связи. Ситуация ничем не лучше Мариуполя. Получаем информацию, что уцелевшие под обстрелами умирают от болезней и отсутствия лекарств. Умерших некому хоронить. Медицинская помощь не оказывается. Подвезти гуманитарную помощь, которая есть в достаточном количестве, нет возможности. Увезти людей нет возможности. Враг коварно обстреливает дорогу в Славянск, а дорога из Харькова контролируется оккупантом", — написал Мацокин.

По его словам, Изюму срочно нужны гуманитарные коридоры с двух сторон (со стороны Харькова и со стороны Славянска) для доставки гуманитарных грузов. Также Изюму нужны "зеленые коридоры" с двух сторон для эвакуации граждан.

Отметим, что за Изюм уже неделю идут бои между российской армией и ВСУ, поэтому там нет возможности эвакуировать мирное население.