Немає води, зв'язку, їжі та ліків: в Ізюмі гуманітарна катастрофа

Заступник мера Ізюма Володимир Мацокін заявив про гуманітарну катастрофу у місті. Він просить відкрити гуманітарні коридори.

Про це йдеться у заяві Мацокіна у Facebook.

"Місто Ізюм два тижні в облозі. Без води, без світла, тепла, їжі, ліків, зв'язку. Ситуація нічим не краща за Маріуполь. Отримуємо інформацію, що вцілілі під обстрілами помирають від хвороб і відсутності ліків. Померлих нікому ховати. Підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості, немає можливості. Забрати людей немає можливості. Ворог підступно обстрілює дорогу до Слов'янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом", — написав Мацокін.

За його словами, Ізюму терміново потрібні гуманітарні коридори з двох сторін (з боку Харкова та Слов'янська) для доставки гуманітарних вантажів. Також Ізюму потрібні "зелені коридори" із двох сторін для евакуації громадян.

Зазначимо, що за Ізюм уже тиждень точаться бої між російською армією та ЗСУ, тому там немає можливості евакуювати мирне населення.