ЗСУ провели контрнаступ під Ізюмом

Збройні сили України в Харківській області в районі міста Ізюм відкинули війська РФ. Про це заявив радник міністра МВС Вадима Денисенка.

За його словами, під Ізюмом ЗСУ вчинили невеликий контрнаступ, внаслідок якого вдалося трохи відкинути російську армію.

"Ізюм — один із ключових напрямків російської армії, тому що це дорога на схід на Донбас", — повідомив радник міністра МВС.

Він також зазначив, що артилерійські перестрілки продовжуються під Києвом, окупанти також відкривали вогонь біля Харкова.

ВСУ також завдали потужних ударів по тиловій інфраструктурі супротивника, польовим базам і складам, та порушили системи логістичного забезпечення ворога на окупованих територіях України.

Російські окупанти продовжують руйнувати цивільні об'єкти. Вони скинули бомби на територію Святогірська. Зокрема, під бомбардування потрапили одна з дитячих оздоровчих закладів та Святогірська лавра.