На Донеччині окупанти скинули бомби на Святогірську лавру та дитячий оздоровчий центр

У ніч із 12 на 13 березня російські літаки та артилерія завдавали ударів по півночі Донецької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької військової обласної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, близько 00:00 внаслідок авіанальоту зазнав пошкодження евакуаційний потяг "Краматорськ – Львів". Внаслідок обстрілу одна людина загинула, одна – поранена.

Російські окупанти також скинули бомби на територію Святогірська.

Зокрема, під бомбардування потрапили одна з дитячих оздоровчих закладів та Святогірська лавра.

"Усю сутність "російського світу" продемонстрували російські військові і у Святогірську: їхніми бомбами вони пошкодили кілька корпусів дитячого обласного оздоровчого центру "Перлина Донбасу". Крім того, завдали збитків двом приміщенням Святогірської лаври, в яких на той час було близько тисячі" чоловік. Серед них – понад двісті дітей”, – написав глава ОВ.

Кириленко підкреслив, що в результаті обстрілів Святогірська одну людину було госпіталізовано до лікарні, двоє звернулися до травмпункту у Слов'янську самостійно.

Ще 30 людям, які отримали незначні поранення, допомога була надана на місці.

Крім цього, пошкоджено інфраструктуру навколо лаври, зіпсовано особисте майно.

Раніше повідомлялося, що 13 березня у Львові російські агресори завдали ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.