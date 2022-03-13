В Донецкой области оккупанты сбросили бомбы на Святогорскую лавру и детский оздоровительный центр

В ночь с 12 на 13 марта российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой военной областной администрации Павел Кириленко.

По его словам, около 00:00 в результате авианалета получил повреждение эвакуационный поезд "Краматорск – Львов".

Как передает пресс-служба АО "Укрзализніця", поезд попал под обстрел около станции "Брусин".

В УЗ отмечают, что состав направлялся в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались возле зоны ожесточенных боевых действий.

"От нанесенных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена в больницу города Славянск, где ей оказывается помощь", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты также сбросили бомбы на территорию Святогорска.

В частности, под бомбардировку попали одно из детских оздоровительных учреждений и Святогорская лавра.

"Всю сущность "русского мира" продемонстрировали российские военные и в Святогорске: их бомбами они повредили несколько корпусов детского областного оздоровительного центра "Жемчужина Донбасса". Кроме того, нанесли ущерб двум помещениям Святогорской лавры, в которых в то время в общей сложности находилось около тысячи человек. Среди них – более двухсот детей", – написал глава ОВА.

Кириленко подчеркнул, что в результате обстрелов Святогорска один человек был госпитализирован в больницу, двое обратились в травмпункт в Славянске самостоятельно.

Еще 30 людям, получившим незначительные ранения, помощь была предоставлена ​​на месте.

Кроме этого, повреждена инфраструктура вокруг лавры, испорчено личное имущество.

Ранее сообщалось, что 13 марта во Львове российские агрессоры нанесли ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.