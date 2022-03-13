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В Донецкой области оккупанты сбросили бомбы на Святогорскую лавру и детский оздоровительный центр
В ночь с 12 на 13 марта российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донецкой области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой военной областной администрации Павел Кириленко.
По его словам, около 00:00 в результате авианалета получил повреждение эвакуационный поезд "Краматорск – Львов".
Как передает пресс-служба АО "Укрзализніця", поезд попал под обстрел около станции "Брусин".Подписывайтесь на наш YouTube канал
В УЗ отмечают, что состав направлялся в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались возле зоны ожесточенных боевых действий.
"От нанесенных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена в больницу города Славянск, где ей оказывается помощь", – говорится в сообщении.
Российские оккупанты также сбросили бомбы на территорию Святогорска.
В частности, под бомбардировку попали одно из детских оздоровительных учреждений и Святогорская лавра.
"Всю сущность "русского мира" продемонстрировали российские военные и в Святогорске: их бомбами они повредили несколько корпусов детского областного оздоровительного центра "Жемчужина Донбасса". Кроме того, нанесли ущерб двум помещениям Святогорской лавры, в которых в то время в общей сложности находилось около тысячи человек. Среди них – более двухсот детей", – написал глава ОВА.
Кириленко подчеркнул, что в результате обстрелов Святогорска один человек был госпитализирован в больницу, двое обратились в травмпункт в Славянске самостоятельно.
Еще 30 людям, получившим незначительные ранения, помощь была предоставлена на месте.
Кроме этого, повреждена инфраструктура вокруг лавры, испорчено личное имущество.
Ранее сообщалось, что 13 марта во Львове российские агрессоры нанесли ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.
После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.
В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.