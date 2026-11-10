Фонд госимущества продает хлебокомбинат в Тернопольской области за 22,7 млн грн: что получит покупатель

Фонд государственного имущества Украины объявил в системе "Прозорро.Продажи" онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Чертковский комбинат хлебопродуктов". Стартовая цена объекта составляет 22 701 323 грн.

Как пишет Dilo, об этом говорится в сообщении ФГИУ.

Предприятие специализируется на производстве муки и продукции крупяной промышленности. Объект продается как единый имущественный комплекс.

Что входит в состав комбината

Покупатель получит три комплекса производственных построек и сооружений общей площадью более 32,6 тыс. м². Они расположены в Чорткове и селе Белобожница Тернопольской области.

В состав имущества входят:

административные и бытовые помещения;

мельницы, зерносклады, зерносушилки и другие складские постройки;

оборудование для приемки, хранения и отгрузки зерна;

подъездные железнодорожные пути и автомобильные площадки;

трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры;

движимое имущество, находящееся на балансе предприятия.

За комбинатом учитываются шесть земельных участков общей площадью 6,47 га в Чорткове и Белобожнице.

В то же время, земля не входит в состав имущества, которое выставили на приватизацию. После приобретения комплекса новый собственник должен самостоятельно оформить право пользования участками в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ФГИ выставил на онлайн-аукцион единый имущественный комплекс государственного предприятия по комплектной поставке оборудования "Укрэнергокомплект". Стартовая цена объекта составляет более 23,4 млн. грн.