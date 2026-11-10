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Фонд госимущества продает хлебокомбинат в Тернопольской области за 22,7 млн грн: что получит покупатель
Фонд государственного имущества Украины объявил в системе "Прозорро.Продажи" онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Чертковский комбинат хлебопродуктов". Стартовая цена объекта составляет 22 701 323 грн.
Как пишет Dilo, об этом говорится в сообщении ФГИУ.
Предприятие специализируется на производстве муки и продукции крупяной промышленности. Объект продается как единый имущественный комплекс.
Что входит в состав комбината
Покупатель получит три комплекса производственных построек и сооружений общей площадью более 32,6 тыс. м². Они расположены в Чорткове и селе Белобожница Тернопольской области.
В состав имущества входят:
- административные и бытовые помещения;
- мельницы, зерносклады, зерносушилки и другие складские постройки;
- оборудование для приемки, хранения и отгрузки зерна;
- подъездные железнодорожные пути и автомобильные площадки;
- трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры;
- движимое имущество, находящееся на балансе предприятия.
За комбинатом учитываются шесть земельных участков общей площадью 6,47 га в Чорткове и Белобожнице.
В то же время, земля не входит в состав имущества, которое выставили на приватизацию. После приобретения комплекса новый собственник должен самостоятельно оформить право пользования участками в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, ФГИ выставил на онлайн-аукцион единый имущественный комплекс государственного предприятия по комплектной поставке оборудования "Укрэнергокомплект". Стартовая цена объекта составляет более 23,4 млн. грн.