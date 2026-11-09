Фонд госимущества выставил на продажу производственный комплекс на Волыни за 3,16 млн грн: входящий в состав объекта

Фонд государственного имущества Украины выставил на электронный аукцион в системе Прозорро.Продажи комплекс нежилых зданий в городе Владимир на Волыни. Торги пройдут по методу гибридного голландского аукциона со стартовой ценой 3,16 млн. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Фонда государственного имущества Украины.

Общая площадь объекта приватизации составляет 1289 кв. м. Производственный комплекс расположен по адресу ул. Солнечная, 1.

В состав единого имущественного комплекса входят четыре отдельных объекта:

цех хвойного экстракта площадью 461,7 кв. м (1973 года постройки);

здание столовой площадью 371,6 кв. м (1979 года постройки);

мастерская ремонтно-механических мастерских (РММ) с навесом площадью 248,2 кв. м (1976 года постройки);

цех стружки площадью 207,5 кв. м (1976 года постройки).

Все здания объекта находятся в состоянии, требующем проведения ремонтных и восстановительных работ.

Торги состоятся 16 ноября 2026 в 9:30. Прием заявлений от потенциальных покупателей продлится до 16:15 того же дня.

Начальная стоимость объекта составляет 3 162 881 грн (без учета НДС).

Поскольку аукцион гибридный голландский, цена во время торгов может снижаться с возможностью подачи закрытых предложений.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию 94,4431% акций АО "Научно-исследовательский институт электромеханических приборов" в Киеве.