UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,32

--0,12

EUR

50,65

--0,40

Наличный курс:

USD

46,35

46,16

EUR

51,90

51,65

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Фонд госимущества выставил на продажу производственный комплекс на Волыни за 3,16 млн грн: входящий в состав объекта

производственный комплекс во Владимире
На Волыни выставили на приватизацию комплекс из 4 зданий / ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины выставил на электронный аукцион в системе Прозорро.Продажи комплекс нежилых зданий в городе Владимир на Волыни. Торги пройдут по методу гибридного голландского аукциона со стартовой ценой 3,16 млн. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Фонда государственного имущества Украины.

Общая площадь объекта приватизации составляет 1289 кв. м. Производственный комплекс расположен по адресу ул. Солнечная, 1.

В состав единого имущественного комплекса входят четыре отдельных объекта:

  • цех хвойного экстракта площадью 461,7 кв. м (1973 года постройки);
  • здание столовой площадью 371,6 кв. м (1979 года постройки);
  • мастерская ремонтно-механических мастерских (РММ) с навесом площадью 248,2 кв. м (1976 года постройки);
  • цех стружки площадью 207,5 кв. м (1976 года постройки).

Все здания объекта находятся в состоянии, требующем проведения ремонтных и восстановительных работ.

Торги состоятся 16 ноября 2026 в 9:30. Прием заявлений от потенциальных покупателей продлится до 16:15 того же дня.

Начальная стоимость объекта составляет 3 162 881 грн (без учета НДС).

Поскольку аукцион гибридный голландский, цена во время торгов может снижаться с возможностью подачи закрытых предложений.

Фото 2 — Фонд госимущества выставил на продажу производственный комплекс на Волыни за 3,16 млн грн: входящий в состав объекта

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию 94,4431% акций АО "Научно-исследовательский институт электромеханических приборов" в Киеве.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности