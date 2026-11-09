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Средняя зарплата в Украине в 6 раз ниже, чем в ЕС: какие риски для рынка создает

Гривны
Средняя зарплата в Украине в 6 раз ниже, чем в ЕС

Средняя годовая зарплата в Украине примерно в 6,3 раза ниже, чем в Европейском Союзе. Такой разрыв может усугублять трудовую миграцию и создавать долгосрочные демографические риски для страны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на оценку руководителя Международного центра научных исследований "Виртус" Алекса Костюка.

В 2025 году средняя годовая зарплата работника в ЕС, скорректированная до полной занятости, составила €41,5 тыс. Это на 4,3% больше, чем годом ранее.

Самый высокий показатель зафиксировали в Люксембурге - 85,6 тыс. евро в год. В Дании он составил €73,5 тыс., в Ирландии - €64,4 тыс.

Самые низкие средние годовые зарплаты среди стран ЕС были в Болгарии — 16,2 тыс. евро, Греции — 18,8 тыс. евро и Венгрии — 20,1 тыс. евро .

Фото 2 — Средняя зарплата в Украине в 6 раз ниже, чем в ЕС: какие риски для рынка создает

Украинская зарплата - около €6,6 тыс. в год

По ориентировочному расчету Костюка на основе данных Госстата и курса НБУ, средняя годовая зарплата в Украине составляет около 6,6 тыс. евро.

Таким образом, она примерно в 6,3 раза ниже среднего показателя ЕС и составляет около 16% от него.

Даже по сравнению с Болгарией, где зарплаты самые низкие среди стран ЕС, украинский показатель составляет около 41%.

Костюк отмечает, что такой разрыв создает риски для украинского рынка труда, поскольку работники получают в странах ЕС не только более высокую оплату, но и более широкие возможности трудоустройства, социальную защиту и профессиональные перспективы.

Риск для демографии и рынка труда

По мнению эксперта, продолжительный разрыв в доходах может стимулировать трудовую миграцию, особенно среди молодежи.

В таком случае решение о временной работе за границей постепенно может превращаться в долгосрочное проживание, создание семьи и воспитание детей в другой стране.

Костюк отмечает, что сокращение зарплатного разрыва зависит не только от номинального повышения доходов, но и роста производительности труда, инвестиций, технологического развития и создания качественных рабочих мест.

Напомним, в сентябре 2026 года средняя зарплата в Украине составила 33 153 грн, что на 24,5% больше, чем годом ранее. Самый высокий средний уровень оплаты труда зафиксировали в Киеве - 48 994 грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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