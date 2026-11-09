Середня зарплата в Україні у 6 разів нижча, ніж у ЄС: які ризики для ринку це створює

Середня річна зарплата в Україні приблизно у 6,3 раза нижча, ніж у Європейському Союзі. Такий розрив може посилювати трудову міграцію та створювати довгострокові демографічні ризики для країни.

Про це інформує Dilo з посиланням на оцінку керівника Міжнародного центру наукових досліджень "Віртус" Алекса Костюка.

2025 році середня річна зарплата працівника у ЄС, скоригована до повної зайнятості, становила €41,5 тис. Це на 4,3% більше, ніж роком раніше.

Найвищий показник зафіксували у Люксембурзі — €85,6 тис. на рік. У Данії він становив €73,5 тис., в Ірландії — €64,4 тис.

Найнижчі середні річні зарплати серед країн ЄС були у Болгарії — €16,2 тис., Греції — €18,8 тис. та Угорщині — €20,1 тис.

Українська зарплата — близько €6,6 тис. на рік

За орієнтовним розрахунком Костюка на основі даних Держстату та курсу НБУ, середня річна зарплата в Україні становить близько €6,6 тис.

Таким чином, вона приблизно у 6,3 раза нижча за середній показник ЄС і становить близько 16% від нього.

Навіть порівняно з Болгарією, де зарплати є найнижчими серед країн ЄС, український показник становить близько 41%.

Костюк зазначає, що такий розрив створює ризики для українського ринку праці, оскільки працівники отримують у країнах ЄС не лише вищу оплату, а й ширші можливості працевлаштування, соціальний захист та професійні перспективи.

Ризик для демографії та ринку праці

На думку експерта, тривалий розрив у доходах може стимулювати трудову міграцію, особливо серед молоді.

У такому разі рішення про тимчасову роботу за кордоном поступово може перетворюватися на довгострокове проживання, створення сім’ї та виховання дітей в іншій країні.

Костюк наголошує, що скорочення зарплатного розриву залежить не лише від номінального підвищення доходів, а й від зростання продуктивності праці, інвестицій, технологічного розвитку та створення якісних робочих місць.

Нагадаємо, у вересні 2026 року середня зарплата в Україні становила 33 153 грн, що на 24,5% більше, ніж роком раніше. Найвищий середній рівень оплати праці зафіксували у Києві — 48 994 грн.