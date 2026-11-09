53% руководителей против 20% разработчиков: как бронируют работников в ІТ

В украинском ІТ доля работников с бронированием от работодателя существенно отличается в зависимости от должности и сферы работы. Чаще всего бронирование у руководителей — 53%, тогда как среди разработчиков этот показатель составляет 20%, а среди QA-специалистов — 21%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на исследование DOU, проведенное среди 7979 мужчин, работающих в украинском ІТ.

В июне 2026 года 31% опрошенных айтовцев имели бронирование: 24% — от основного работодателя, еще 7% — на второй работе.

За год доля забронированных выросла почти вдвое - с 17% до 31%. В то же время доля тех, кто вообще не имеет бронирования, сократилась с 44 до 30%.

Руководителей бронируют чаще всего

Самая высокая доля бронирования от работодателя по специализациям зафиксирована среди руководителей – 53%.

Далее следуют HR и рекрутеры – 41%, системные администраторы – 35%, менеджеры и специалисты по безопасности – по 34%.

Самыми низкими показателями среди крупных профессиональных групп являются разработчики — 20% и QA-специалисты — 21%.

За год больше выросла доля забронированных среди руководителей — с 36% до 53%. У финансовых и юридических специалистов она увеличилась с 11% до 28%, а у Sales и BizDev – с 9% до 26%.

В DefTech бронировании имеют почти две трети специалистов

Самый высокий уровень бронирования по сферам работы зафиксирован в DefTech и MilTech – 63%.

Это более чем в два раза превышает средний показатель среди мужчин в ИТ, который составляет 24%.

В GovTech бронирование имеют 34% специалистов, в промышленности, энергетике и агросекторе – 33%, в Embedded, IoT, Hardware и Robotics – 31%, в кибербезопасности – 30%.

Самые низкие показатели зафиксированы у Blockchain/Web3 – 8%, GameDev – 9% и Gambling – 10%.

В крупных компаниях бронируют чаще

Частота бронирования зависит также от размера компании. В компаниях из более 1000 сотрудников бронирования от работодателя есть 33% айтовцев.

В компаниях с численностью до 1000 работников показатель составляет 29%, до 200 – 22%, до 50 – 15%. В самых маленьких компаниях, где работает до 10 человек, забронированы только 9% специалистов.

Среди типов компаний самый высокий показатель в государственных учреждениях и предприятиях – 53%. В продуктовых ІТ-компаниях он составляет 26%, аутсорсинговых – 20%, стартапах – 19%, аутстафинговых – 16%.

По регионам наибольшая доля забронированных работодателя в Киеве и области — 30%. Во Львове она составляет 24%, Днепре – 21%, Одессе – 16%, Харькове – 14%.

Напомним, в конце 2025 только 17% айтовцев имели бронирование от основного работодателя. Тогда среди менеджеров показатель составил 34%, а среди Software Engineers – 14%.