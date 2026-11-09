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53% керівників проти 20% розробників: як бронюють працівників в ІТ

програмісти
Як бронюють працівників в ІТ / Freepik

В українському ІТ частка працівників із бронюванням від роботодавця суттєво різниться залежно від посади та сфери роботи. Найчастіше бронювання мають керівники — 53%, тоді як серед розробників цей показник становить 20%, а серед QA-фахівців — 21%.

Про це інформує Dilo з посиланням на дослідження DOU, проведене серед 7979 чоловіків, які працюють в українському ІТ.

У червні 2026 року загалом 31% опитаних айтівців мали бронювання: 24% — від основного роботодавця, ще 7% — на другій роботі.

За рік частка заброньованих зросла майже вдвічі — з 17% до 31%. Водночас частка тих, хто взагалі не має бронювання, скоротилася з 44% до 30%.

Керівників бронюють найчастіше

Найвища частка бронювання від роботодавця за спеціалізаціями зафіксована серед керівників — 53%.

Далі йдуть HR та рекрутери — 41%, системні адміністратори — 35%, менеджери та фахівці з безпеки — по 34%.

Найнижчі показники серед великих професійних груп мають розробники — 20% та QA-фахівці — 21%.

За рік найбільше зросла частка заброньованих серед керівників — із 36% до 53%. У фінансових та юридичних фахівців вона збільшилася з 11% до 28%, а в Sales та BizDev — з 9% до 26%.

У DefTech бронювання мають майже дві третини фахівців

Найвищий рівень бронювання за сферами роботи зафіксований у DefTech та MilTech — 63%.

Це більш ніж удвічі перевищує середній показник серед чоловіків в ІТ, який становить 24%.

У GovTech бронювання мають 34% фахівців, у промисловості, енергетиці та агросекторі — 33%, у Embedded, IoT, Hardware і Robotics — 31%, у кібербезпеці — 30%.

Найнижчі показники зафіксовані у Blockchain/Web3 — 8%, GameDev — 9% та Gambling — 10%.

У великих компаніях бронюють частіше

Частота бронювання також залежить від розміру компанії. У компаніях із понад 1000 співробітників бронювання від роботодавця має 33% айтівців.

У компаніях із чисельністю до 1000 працівників показник становить 29%, до 200 — 22%, до 50 — 15%. У найменших компаніях, де працює до 10 людей, заброньовані лише 9% фахівців.

Серед типів компаній найвищий показник у державних установах і підприємствах — 53%. У продуктових ІТ-компаніях він становить 26%, аутсорсингових — 20%, стартапах — 19%, аутстафінгових — 16%.

За регіонами найбільша частка заброньованих від роботодавця у Києві та області — 30%. У Львові вона становить 24%, Дніпрі — 21%, Одесі — 16%, Харкові — 14%.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року лише 17% айтівців мали бронювання від основного роботодавця. Тоді серед менеджерів показник становив 34%, а серед Software Engineers — 14%.

Автор:
Тетяна Гойденко

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