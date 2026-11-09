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53% керівників проти 20% розробників: як бронюють працівників в ІТ
В українському ІТ частка працівників із бронюванням від роботодавця суттєво різниться залежно від посади та сфери роботи. Найчастіше бронювання мають керівники — 53%, тоді як серед розробників цей показник становить 20%, а серед QA-фахівців — 21%.
Про це інформує Dilo з посиланням на дослідження DOU, проведене серед 7979 чоловіків, які працюють в українському ІТ.
У червні 2026 року загалом 31% опитаних айтівців мали бронювання: 24% — від основного роботодавця, ще 7% — на другій роботі.
За рік частка заброньованих зросла майже вдвічі — з 17% до 31%. Водночас частка тих, хто взагалі не має бронювання, скоротилася з 44% до 30%.
Керівників бронюють найчастіше
Найвища частка бронювання від роботодавця за спеціалізаціями зафіксована серед керівників — 53%.
Далі йдуть HR та рекрутери — 41%, системні адміністратори — 35%, менеджери та фахівці з безпеки — по 34%.
Найнижчі показники серед великих професійних груп мають розробники — 20% та QA-фахівці — 21%.
За рік найбільше зросла частка заброньованих серед керівників — із 36% до 53%. У фінансових та юридичних фахівців вона збільшилася з 11% до 28%, а в Sales та BizDev — з 9% до 26%.
У DefTech бронювання мають майже дві третини фахівців
Найвищий рівень бронювання за сферами роботи зафіксований у DefTech та MilTech — 63%.
Це більш ніж удвічі перевищує середній показник серед чоловіків в ІТ, який становить 24%.
У GovTech бронювання мають 34% фахівців, у промисловості, енергетиці та агросекторі — 33%, у Embedded, IoT, Hardware і Robotics — 31%, у кібербезпеці — 30%.
Найнижчі показники зафіксовані у Blockchain/Web3 — 8%, GameDev — 9% та Gambling — 10%.
У великих компаніях бронюють частіше
Частота бронювання також залежить від розміру компанії. У компаніях із понад 1000 співробітників бронювання від роботодавця має 33% айтівців.
У компаніях із чисельністю до 1000 працівників показник становить 29%, до 200 — 22%, до 50 — 15%. У найменших компаніях, де працює до 10 людей, заброньовані лише 9% фахівців.
Серед типів компаній найвищий показник у державних установах і підприємствах — 53%. У продуктових ІТ-компаніях він становить 26%, аутсорсингових — 20%, стартапах — 19%, аутстафінгових — 16%.
За регіонами найбільша частка заброньованих від роботодавця у Києві та області — 30%. У Львові вона становить 24%, Дніпрі — 21%, Одесі — 16%, Харкові — 14%.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року лише 17% айтівців мали бронювання від основного роботодавця. Тоді серед менеджерів показник становив 34%, а серед Software Engineers — 14%.