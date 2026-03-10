Заброньованих в IT стало більше: кого і де частіше захищають від мобілізації

За результатами зимового зарплатного опитування у грудні 2025 року, 17% чоловіків в IT мають бронювання від основного роботодавця, що більше ніж пів року тому (13%).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на dou.ua.

Ще близько 5% мають бронювання на другій роботі, а 14% користуються відстрочкою від мобілізації. Загалом 21% не підлягають мобілізації через вік, стан здоров’я або пройдену службу.

Хто частіше отримує бронювання

Найвищі шанси на бронювання мають керівники та менеджери: Lead+ — 31%, менеджери — 34%. Частка заброньованих зросла і серед Senior-спеціалістів, а також серед фахівців без офіційного тайтлу — з 13% до 24%. Найменше броньованих серед Middle (12%) та Junior (4%).

За спеціалізацією найчастіше бронюють:

аналітиків — 29%,

Support — 26%,

системних адміністраторів — 25%,

DevOps & SRE — 21%.

Менше за середні показники — серед Software Engineers (14%), QA (12%) та Design/UI-UX (12%).

Залежність від досвіду та посади

Чим більший досвід роботи в IT, тим більша ймовірність отримати бронювання. Серед спеціалістів із понад 10 років стажу — 24%, із 6–9 років — 18%, 3–5 років — 13%, до 2 років — 7%.

Також у всіх спеціалізаціях простежується чіткий зв’язок: вищий тайтл — більше шансів на бронювання.

Вплив типу компанії

Найбільше заброньованих серед працівників DefTech/Miltech (58%) та державних установ (43%), трохи менше — в IT-відділах не-IT компаній (33%). Продуктові компанії мають 19% броньованих, сервісні — 14%, стартапи — 13%, а аутстафінгові компанії — лише 11%.

Частка заброньованих зростає із розміром компанії: понад 1000 працівників — 26%, 200–1000 — 22%, найменші компанії до 10 людей — 7%.

Регіональні особливості

Найвищі показники — у Києві (21%), нижчі — в Одесі, Луцьку, Миколаєві, Вінниці та Рівному. Найменше броньованих — у Харкові (9%), Чернівцях (8%) і Сумах (5%). За пів року зросла частка броньованих у Львові (13→17%), Кропивницькому (2→15%) і Луцьку (2→11%).

Вік і мобілізаційний статус

Серед чоловіків 25–59 років кожен п’ятий має бронювання від роботодавця, найвища частка у 30–34 роки — 22%. Молодші фахівці до 24 років здебільшого не підлягають мобілізації, а відстрочка найпоширеніша у вікових групах 25–29 та 40–44 років.

Зауважимо, що рік тому в Україні було заброньовано 14-18 тисяч військовозобов'язаних чоловіків з галузі IT, тоді як всього їх в країні налічується близько 300 тисяч.