Бронювання в ІТ-галузі: лише 13% айтівців мають бронь від профільного роботодавця

Результати масштабного опитування 7844 чоловіків, які працюють в ІТ-секторі України, показали, що лише кожен восьмий має бронювання від мобілізації від профільного роботодавця.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Dou.

За даними опитування, лише 13% опитаних чоловіків в IT мають бронювання від свого основного роботодавця. Ще 4% заброньовані на другій неосновній роботі — зазвичай це не IT-компанії.

Відстрочку від мобілізації мають 15% опитаних. Ще 24% не підлягають мобілізації з різних причин — переважно через вік (до 25 або понад 60 років), стан здоров'я або вже пройдену службу.

Майже половина (44%) опитаних чоловіків в IT не мають жодного бронювання.

Скільки айтівців мають бронь від роботодавця

Хто отримує бронювання найчастіше?

За рівнем кваліфікації. Найвищі показники бронювання серед керівників і менеджерів:

Lead+ спеціалісти — 25% мають бронювання;

Менеджери — 28% заброньовані;

Middle-спеціалісти — лише 9%;

Junior-фахівці — всього 3% (багато з них ще не підлягають мобілізації за віком).

За спеціалізацією. Найчастіше бронюють Leadership (C-Level) — 36% заброньованих, Project/Product/Program Management — 27%, системні адміністратори — 25%, аналітики — 19%.

Скільки айтівців мають бронь від роботодавця

Рідше отримують бронювання QA та Software Engineers — близько 11% (нижче за середній показник) ти Support-спеціалісти — лише 7%.

Цікаво, що Software Engineers опинилися лише на 10-му місці серед інших спеціалізацій за часткою заброньованих. При цьому нетехнічні спеціалісти отримують бронювання частіше: 20% проти 13% серед технічних фахівців.

Досвід впливає на бронювання

Дослідження показує пряму залежність між стажем роботи в ІТ та ймовірністю отримати бронювання від роботодавця. Серед спеціалістів з досвідом понад 10 років заброньовано кожного п'ятого — 20%. У категорії фахівців з досвідом від 6 до 9 років частка заброньованих становить 15%.

Значно рідше отримують бронювання айтівці з меншим досвідом: серед тих, хто працює в галузі від 3 до 5 років, заброньовано лише 9%, а серед новачків з досвідом до 2 років — всього 4%.

Скільки айтівців мають бронь від роботодавця

Очікувано, що найменший стаж мають ті, хто не підлягає мобілізації — здебільшого це молоді фахівці віком до 25 років, які ще не досягли призовного віку.

Державні установи та великі корпорації — лідери бронювання

Аналіз за типами компаній показав драматичну різницю у підходах до бронювання співробітників. Абсолютними лідерами виявилися державні установи, де бронювання мають 51% співробітників — це майже вчетверо більше, ніж у середньому по галузі. На другому місці — IT-відділи не-IT компаній, таких як банки, телекомунікаційні компанії та ритейл. Тут заброньовано 31% фахівців, що також значно перевищує середній показник.

Натомість у приватному секторі ситуація кардинально інша. Продуктові компанії показують результат, близький до середнього — близько 14% заброньованих. А от сервісні компанії бронюють своїх співробітників рідше — лише 10%. Найнижчі показники демонструють аутстафінгові компанії та стартапи — по 8% заброньованих в обох категоріях.

Як бронюють великі компанії

Розмір компанії виявився важливим фактором, що впливає на ймовірність бронювання. Великі компанії з командою понад 1000 спеціалістів бронюють 21% своїх співробітників, що майже вдвічі перевищує середній показник по галузі. Середні компанії (від 200 до 1000 співробітників) також демонструють високий результат — 17% заброньованих.

Скільки айтівців мають бронь від роботодавця

Зовсім інша картина у малому бізнесі. У невеликих компаніях з командою до 50 фахівців в Україні частка заброньованих становить лише 7%, а в мікрокомпаніях до 10 осіб — взагалі 5%. Така різниця пояснюється як фінансовими можливостями великих компаній, так і їхніми ресурсами для проходження бюрократичних процедур отримання бронювань.

Оборонна галузь бронює майже половину співробітників

Аналіз за сферами діяльності виявив чітких лідерів та аутсайдерів. Очікувано, найвища частка заброньованих — в оборонній сфері (miltech), де бронювання мають 48% фахівців. Це майже кожен другий працівник у секторі, що критично важливий для оборони країни.

Високі показники також демонструють компанії у сферах сільського господарства, державних послуг, виробництва апаратного забезпечення, геопросторових технологій та вбудованих систем. Значна частка заброньованих працює в енергетиці, нафтогазовій галузі та виробництві. Серед інших секторів з високим рівнем бронювання — корпоративні рішення, роздрібна торгівля, електронна комерція, безпека та телекомунікації.

Натомість у низці галузей частка заброньованих не перевищує 10%. До них належать розробка ігор (GameDev), рекламні технології, медичні технології та охорона здоров'я. Найменше бронюють у компаніях, що працюють з SaaS-рішеннями та хмарними обчисленнями, у блокчейн-проєктах, азартних іграх, а також у сфері доменів та хостингу.

Зарплати заброньованих на 31% вище середнього

Одним з найцікавіших висновків дослідження стала чітка кореляція між наявністю бронювання та рівнем доходу. Фахівці з бронюванням від основного роботодавця отримують медіанну зарплату $3933, що на 31% перевищує середню по галузі, яка становить $3000. Це суттєва різниця, що відображає не лише цінність таких фахівців для роботодавців, але й їхній рівень кваліфікації та досвіду.

Скільки айтівців мають бронь від роботодавця

Ті, хто має бронювання або відстрочку на другій неосновній роботі, теж заробляють вище середнього — медіана їхніх доходів становить $3800. Айтівці без бронювання отримують $3200, що все ж вище за загальну медіану по галузі.

Найнижчий рівень доходу зафіксовано у фахівців, які не підлягають мобілізації — медіана становить лише $1700. Проте це пояснюється не наявністю чи відсутністю бронювання, а тим, що більшу частину цієї групи складають молоді айтівці до 25 років, які ще не досягли призовного віку. Відповідно, з віком пов'язані й інші фактори низької зарплати: менший досвід у професії, молодший вік та нижчі посади.

Зарплати заброньованих за типом компанії

Найвищі зарплати заброньованих — у стартапах (медіана $5250), хоча саме там бронюють найрідше. Високі доходи також в аутстафінгових і сервісних компаніях.

Найнижчі зарплати заброньованих — у тих типах компаній, де рівень бронювання найвищий:

IT-відділи не-IT компаній — $2500;

Державні установи — $2133.

Географія бронювання

Найбільше заброньованих фахівців у Києві — 16%, що вище середнього показника по Україні.

У Харкові та Одесі показник трохи нижчий за середній — близько 9%. Ще менше заброньованих серед айтівців у Полтаві, Черкасах, Чернігові, Тернополі та Запоріжжі.

Найменше бронювань — у Луцьку та Кропивницькому (лише 2% фахівців).

Вік і бронювання

Імовірність отримати бронювання зростає з віком. У 25–29 років лише 14% мають бронювання, а старші за 45 років — 19%.

При цьому понад половина айтівців у віці від 25 до 44 років не мають бронювання — від 52% до 59%. Найбільша частка незаброньованих — у категорії 30–34 роки (59% фахівців).

Скільки айтівців мають бронь від роботодавця

Форми працевлаштування

Серед заброньованих переважають:

"Дія City" / гіг-контракт — 43% (удвічі більше, ніж загалом серед чоловіків в ІТ — 22%),

Оформлення в штат за КЗпП — 41% (у 3,7 раза більше, ніж загалом — 11%).

Найпоширеніша форма співпраці в IT-галузі загалом — український ФОП (60% чоловіків в ІТ).

Нагадаємо, у III кварталі 2025 року в Україні кількість нових IT-ФОПів перевищила кількість закритих. Від липня до вересня відкрилося 9 575 ФОПів, тоді як закрито — 8 074, що демонструє стабілізацію ринку після рекордної хвилі закриттів на початку року.