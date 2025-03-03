Названо найбільші продуктові IT-компанії України

DOU опублікував другий випуск рейтингу найбільших продуктових IT-компаній України, в якому відстежується динаміка розвитку за останній рік. У 2024 році рейтинг враховує не лише продуктові компанії, а й IT-відділи великих підприємств, ранжуючи їх за кількістю технічних фахівців.

Найбільшою продуктовою IT-компанією в Україні за кількістю технічних спеціалістів стала Evoplay, у якій працює 1698 технічних фахівців. Друге та третє місце поділили Ajax Systems та Genesis, кожна з яких має по 1200 спеціалістів. Далі йдуть Nova Digital (935) та TemaBit Fozzy Group (883).

Якщо ж розглядати загальну кількість співробітників компаній, то найбільшою є Ajax Systems, у якій працює 3900 людей. Друге місце займає Genesis (2815 співробітників), на третьому місці – Evoplay (2613). Далі у рейтингу Netpeak Group (1109) та Autodoc (1072).

Серед найбільших IT-відділів (без урахування банків) лідирують Vodafone Україна, де працює 580 технічних фахівців, і Rozetka, у якої близько 550 спеціалістів.

Динаміка розвитку компаній

Частина компаній зазнала значного зростання. Лідером за темпами розширення став IT-департамент Nova Digital, який за рік збільшив кількість технічних спеціалістів на 485 осіб, що вдвічі більше, ніж у минулому році. Це зумовлено активною цифровізацією сервісів групи компаній NOVA, виходом на нові ринки та розробкою власних IT-продуктів.

Ajax Systems також демонструє стабільне зростання. Компанія збільшила штат на 906 осіб, з яких 126 – технічні спеціалісти. Вона активно розширює виробництво та виходить на нові ринки. За останній рік портфоліо пристроїв Ajax збільшилося до 180, а на заводах компанії активно наймають нових інженерів та лінійний персонал. В Україні зростає попит на фахівців із розробки та тестування Embedded-систем та Hardware.

Компанія Genesis також показала позитивну динаміку: загальна кількість співробітників зросла на 392, з них 53 – технічні фахівці. У другій половині 2024 року компанія зазнала невеликого спаду, однак загальна тенденція залишилася позитивною.

Серед компаній, що суттєво розширили свої команди, виділяється Skear, яка додала 202 технічні спеціалісти та 203 працівники загалом. Компанія активно запускає нові проєкти, масштабує існуючі та має великий попит на Full stack інженерів, Product/Data-аналітиків, менеджерів продуктів та digital-маркетологів.

Подібні темпи зростання показала Favbet Tech, яка розширила команду на 194 технічні спеціалісти. Це пов’язано з розвитком основного продукту компанії, виходом на нові ринки та запуском нових проєктів. Найбільше компанія шукає розробників, тестувальників, бізнес-аналітиків, проєктних менеджерів та DevOps-інженерів.

Значне розширення штату спостерігалося у Patrianna LTD, яка найняла 156 технічних спеціалістів за рік. Проте компанія не коментує деталі цього зростання.

Банк mono теж активно розвивається: за рік його технічна команда збільшилася на 145 осіб. У 2024 році компанія запустила новий маркетплейс у мобільному застосунку Market by mono, а також продовжила розвивати сервіси для бізнесу. У 2025 році планується масштабування цих продуктів, а також активний найм спеціалістів у сфері Data Science, QA, Java, PHP та технічного лідерства.

IT-команда NovaPay також зросла більш ніж удвічі (+137 спеціалістів). Власний платіжний застосунок компанії став першим небанківським платіжним сервісом в Україні, який повністю розробляється внутрішньою командою R&D.

Компанії, що скоротили персонал

Не всі компанії змогли втримати темпи зростання. Evoplay, яка займає перше місце за кількістю технічних фахівців, за рік скоротила 324 спеціалісти та загалом втратила 785 співробітників. У компанії пояснюють це звільненням малоефективних працівників та переведенням частини персоналу на легалізовану роботу за кордоном.

GR8 Tech зменшила кількість технічних спеціалістів на 123 особи. Компанія фокусується на релокації фахівців і активно набирає команди в інших країнах.

Plarium також зазнала скорочень: мінус 100 технічних спеціалістів. Основною причиною є переоформлення співробітників у представництва в Польщі та Іспанії. Хоча фахівці продовжують працювати у своїх командах, офіційно вони вже не рахуються у складі української студії.

Компанія MacPaw скоротила 120 співробітників, однак кількість технічних фахівців залишилася на тому ж рівні.

На початку 2025 року скорочення також відбулися у групі компаній DVL (до якої входять "Датагруп", "ВОЛЯ" та lifecell) – 15% IT-команди втратили роботу. Також суттєві скорочення (близько 130 осіб) торкнулися компанії SQUAD.

Географія IT-компаній

Київ залишається головним центром українського продуктового IT. У столиці розташовані офіси 43 компаній. У Харкові працюють 14 великих продуктових компаній, у Дніпрі – 8, в Одесі – 7.

У другому півріччі 2024 року офіси SQUAD в Ужгороді та Playrix у Києві були закриті.

Водночас 11 компаній відкрили нові офіси як в Україні, так і за кордоном.

Рейтинг DOU показує, що українська IT-галузь залишається стабільною, попри виклики. Частина компаній активно нарощує команди та розширюється на нові ринки. Водночас інші змушені оптимізувати персонал та перерозподіляти ресурси.

Київ залишається головним IT-хабом, а найбільш затребуваними спеціалістами залишаються розробники, DevOps, тестувальники, бізнес-аналітики та менеджери продуктів. У 2025 році половина компаній планує активний найм в Україні, що свідчить про подальший розвиток індустрії.

Додамо, глобальна асоціація IAOP, яка щорічно проводить комплексні дослідження у сфері аутсорсингу, представила рейтинг 100 найкращих аутсорсерів світу 2024 року. До нього потрапили 15 українських компаній та аутсорсери з офісами в Україні.