Топ-50 українських IT-компаній за пів року втратили 858 фахівців

Станом на січень 2025 року у рейтингу топ-50 українських IT-компаній за кількістю спеціалістів відбулися суттєві зміни. Він включає айтівців, які перебувають в Україні, та фахівців, які виїхали за кордон, але сплачують сюди податки.

Про це пише портал DOU.

У оновленому рейтингу додалися дві нові компанії: Together Networks, яка працює у сфері дейтингу та social discovery і має 621 спеціаліста в Україні та ISD, що повернулася до списку. В її команді 761 фахівець, і компанія спеціалізується на розробці рішень для галузі охорони здоров’я.

Водночас з рейтингу вибули GeeksForLess (600 співробітників) та GR8 Tech (553 спеціалісти в Україні). Загалом у рейтингу 25 сервісних компаній, одна аутстафінгова, 19 продуктових і ще п’ять гібридних.

Відтік фахівців

Станом на січень 2025 року загальна кількість працівників у 50 найбільших IT-компаніях України становить 79,6 тис. За друге півріччя 2024 року кількість фахівців скоротилася на 858 осіб (1,07%). Це поки що найменший показник скорочення з початку повномасштабного вторгнення. Загалом за 2024 рік відтік кадрів склав 2000 фахівців, тоді як у 2023 році він становив 10 тисяч.

Кількість технічних спеціалістів у топ-50 компаній за шість місяців зменшилася на 901 особу (1,5%). Основними причинами відпливу залишаються:

Легалізація за кордоном релокованих фахівців (майже половина компаній вказує цей фактор);

Звільнення спеціалістів на бенчі (10 компаній);

Реструктуризація (6 компаній).

Попри загальний відтік, у другому півріччі 2024 року IT-компанії активніше наймали нових спеціалістів. Загалом на роботу взяли 7,2 тис. айтівців, що на 1,7 тис. більше, ніж у першому півріччі. Зокрема, сервісні компанії значно посилили найм.

Ситуація у найбільших компаніях

Ajax Systems стала єдиною компанією з топ-5, що демонструє позитивну динаміку: +749 фахівців за пів року. Загалом в Україні у компанії працює понад 4000 співробітників. Ajax Systems продовжує розширювати портфоліо пристроїв (зі 135 до 180), активно наймає інженерів, лінійний персонал та планує розширення команди продажів.

EPAM Ukraine практично зупинив відтік кадрів (мінус 30 за пів року). Компанія зазначає, що відчула невелике пожвавлення світового ІТ-ринку, що сприяло найму. За 2024 рік до EPAM в Україні приєдналося понад 1000 фахівців, з них 508 — Junior-спеціалісти, а 590 — Middle+.

SoftServe має схожу ситуацію (мінус 56 айтівців за пів року). У другому півріччі 2024 року компанія найняла 477 спеціалістів, загалом за рік — 700. Основні вакансії: Java, .NET, WebUI, QC. Частину вакансій компанія закрила у східній частині України, підтримуючи фахівців із прифронтових областей.

GlobalLogic за пів року втратила 366 фахівців, пояснюючи це скороченням ринку ІТ-послуг через війну. Однак компанія активно співпрацює з материнською Hitachi і підтримує своїх співробітників, знайшовши нові проєкти для 1115 осіб у резерві та відкривши понад 10 мініофісів у більш безпечних регіонах України.

Luxoft втратила 200 спеціалістів, що зумовлено легалізацією фахівців за кордоном та менш активним виходом нових клієнтів на український ринок. Компанія продовжує найм, орієнтуючись на Java-розробників і нішевих спеціалістів.

Лідери зростання

16 компаній у другому півріччі 2024-го збільшили кількість фахівців, ще три залишилися на тому ж рівні.

Найкращу динаміку показали:

Ajax Systems (+749 спеціалістів);

(+749 спеціалістів); Nova Digital (+323 спеціалісти) завдяки диджиталізації, експансії на нові ринки та розробці власних ІТ-продуктів. Найбільш затребувані спеціалісти: Project Managers, Business Analysts, DevOps, QA;

(+323 спеціалісти) завдяки диджиталізації, експансії на нові ринки та розробці власних ІТ-продуктів. Найбільш затребувані спеціалісти: Project Managers, Business Analysts, DevOps, QA; Wix, яка анонсувала відкриття дизайн-хабу в Києві та набір 50 нових спеціалістів.

Серед тих, хто зростає, — 9 продуктових, 3 гібридні, 4 сервісні та аутстаф-компанії (Modus X, N-iX, SPD Technology та ALLSTARSIT).

Компанії з негативною динамікою

31 компанія скоротила кількість працівників у другому півріччі 2024 року. Серед них:

Infopulse & Tietoevry Ukraine (-152 фахівці) через реорганізацію;

(-152 фахівці) через реорганізацію; Room 8 Group (-135 спеціалістів) через скорочення проєктів, релокацію та вступ працівників до ЗСУ;

(-135 спеціалістів) через скорочення проєктів, релокацію та вступ працівників до ЗСУ; DataArt (-128 спеціалістів) пояснює зміни природною плинністю кадрів, але продовжує найм;

(-128 спеціалістів) пояснює зміни природною плинністю кадрів, але продовжує найм; Ciklum (-120 спеціалістів) через скорочення проєктів та легалізацію співробітників за кордоном;

(-120 спеціалістів) через скорочення проєктів та легалізацію співробітників за кордоном; SQUAD (-130 спеціалістів) через скорочення 15% української команди у січні 2025-го.

Згідно з повідомленням, шість компаній планують набрати 200–500 нових спеціалістів (проти чотирьох улітку 2024-го), ще 17 компаній — 50–200 фахівців (проти 13 улітку). Попри виклики, ринок демонструє стабілізацію, і в разі позитивних змін ситуація для української ІТ-індустрії може покращитися.

Додамо, того року лідерами рейтингу найбільших IT-компаній України стали EPAM Systems, GlobalLogic і Luxoft серед сервісних компаній та Fintech Band (monobank) серед продуктових.

У 2023 році компанії топ-30 отримали 2,5 млрд доларів доходу, сплативши до державного бюджету 53 млн доларів податку на прибуток. При цьому сукупний дохід представників рейтингу складає 42% від загального доходу IT-ринку.