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Топ-50 українських IT-компаній за пів року втратили 858 фахівців

Топ-50 українських IT-компаній за пів року втратили 858 фахівців
Ілюстрація: depositphotos

Станом на січень 2025 року у рейтингу топ-50 українських IT-компаній за кількістю спеціалістів відбулися суттєві зміни. Він включає айтівців, які перебувають в Україні, та фахівців, які виїхали за кордон, але сплачують сюди податки.

Про це пише портал DOU. 

У оновленому рейтингу додалися дві нові компанії: Together Networks, яка працює у сфері дейтингу та social discovery і має 621 спеціаліста в Україні та ISD, що повернулася до списку. В її команді 761 фахівець, і компанія спеціалізується на розробці рішень для галузі охорони здоров’я.

Водночас з рейтингу вибули GeeksForLess (600 співробітників) та GR8 Tech (553 спеціалісти в Україні). Загалом у рейтингу 25 сервісних компаній, одна аутстафінгова, 19 продуктових і ще п’ять гібридних.

Фото 2 — Топ-50 українських IT-компаній за пів року втратили 858 фахівців
Фото 3 — Топ-50 українських IT-компаній за пів року втратили 858 фахівців
Фото 4 — Топ-50 українських IT-компаній за пів року втратили 858 фахівців
Фото 5 — Топ-50 українських IT-компаній за пів року втратили 858 фахівців
Фото 6 — Топ-50 українських IT-компаній за пів року втратили 858 фахівців

Відтік фахівців

Станом на січень 2025 року загальна кількість працівників у 50 найбільших IT-компаніях України становить 79,6 тис. За друге півріччя 2024 року кількість фахівців скоротилася на 858 осіб (1,07%). Це поки що найменший показник скорочення з початку повномасштабного вторгнення. Загалом за 2024 рік відтік кадрів склав 2000 фахівців, тоді як у 2023 році він становив 10 тисяч.

Кількість технічних спеціалістів у топ-50 компаній за шість місяців зменшилася на 901 особу (1,5%). Основними причинами відпливу залишаються:

  • Легалізація за кордоном релокованих фахівців (майже половина компаній вказує цей фактор);
  • Звільнення спеціалістів на бенчі (10 компаній);
  • Реструктуризація (6 компаній).
Фото 7 — Топ-50 українських IT-компаній за пів року втратили 858 фахівців

Попри загальний відтік, у другому півріччі 2024 року IT-компанії активніше наймали нових спеціалістів. Загалом на роботу взяли 7,2 тис. айтівців, що на 1,7 тис. більше, ніж у першому півріччі. Зокрема, сервісні компанії значно посилили найм.

Ситуація у найбільших компаніях

Ajax Systems стала єдиною компанією з топ-5, що демонструє позитивну динаміку: +749 фахівців за пів року. Загалом в Україні у компанії працює понад 4000 співробітників. Ajax Systems продовжує розширювати портфоліо пристроїв (зі 135 до 180), активно наймає інженерів, лінійний персонал та планує розширення команди продажів.

Фото 8 — Топ-50 українських IT-компаній за пів року втратили 858 фахівців

EPAM Ukraine практично зупинив відтік кадрів (мінус 30 за пів року). Компанія зазначає, що відчула невелике пожвавлення світового ІТ-ринку, що сприяло найму. За 2024 рік до EPAM в Україні приєдналося понад 1000 фахівців, з них 508 — Junior-спеціалісти, а 590 — Middle+.

SoftServe має схожу ситуацію (мінус 56 айтівців за пів року). У другому півріччі 2024 року компанія найняла 477 спеціалістів, загалом за рік — 700. Основні вакансії: Java, .NET, WebUI, QC. Частину вакансій компанія закрила у східній частині України, підтримуючи фахівців із прифронтових областей.

GlobalLogic за пів року втратила 366 фахівців, пояснюючи це скороченням ринку ІТ-послуг через війну. Однак компанія активно співпрацює з материнською Hitachi і підтримує своїх співробітників, знайшовши нові проєкти для 1115 осіб у резерві та відкривши понад 10 мініофісів у більш безпечних регіонах України.

Luxoft втратила 200 спеціалістів, що зумовлено легалізацією фахівців за кордоном та менш активним виходом нових клієнтів на український ринок. Компанія продовжує найм, орієнтуючись на Java-розробників і нішевих спеціалістів.

Лідери зростання

16 компаній у другому півріччі 2024-го збільшили кількість фахівців, ще три залишилися на тому ж рівні.

Фото 9 — Топ-50 українських IT-компаній за пів року втратили 858 фахівців

Найкращу динаміку показали:

  • Ajax Systems (+749 спеціалістів);
  • Nova Digital (+323 спеціалісти) завдяки диджиталізації, експансії на нові ринки та розробці власних ІТ-продуктів. Найбільш затребувані спеціалісти: Project Managers, Business Analysts, DevOps, QA;
  • Wix, яка анонсувала відкриття дизайн-хабу в Києві та набір 50 нових спеціалістів.

Серед тих, хто зростає, — 9 продуктових, 3 гібридні, 4 сервісні та аутстаф-компанії (Modus X, N-iX, SPD Technology та ALLSTARSIT).

Компанії з негативною динамікою

31 компанія скоротила кількість працівників у другому півріччі 2024 року. Серед них:

  • Infopulse & Tietoevry Ukraine (-152 фахівці) через реорганізацію;
  • Room 8 Group (-135 спеціалістів) через скорочення проєктів, релокацію та вступ працівників до ЗСУ;
  • DataArt (-128 спеціалістів) пояснює зміни природною плинністю кадрів, але продовжує найм;
  • Ciklum (-120 спеціалістів) через скорочення проєктів та легалізацію співробітників за кордоном;
  • SQUAD (-130 спеціалістів) через скорочення 15% української команди у січні 2025-го.

Згідно з повідомленням, шість компаній планують набрати 200–500 нових спеціалістів (проти чотирьох улітку 2024-го), ще 17 компаній — 50–200 фахівців (проти 13 улітку). Попри виклики, ринок демонструє стабілізацію, і в разі позитивних змін ситуація для української ІТ-індустрії може покращитися.

Додамо, того року лідерами рейтингу найбільших IT-компаній України стали EPAM Systems, GlobalLogic і Luxoft серед сервісних компаній та Fintech Band (monobank) серед продуктових.

У 2023 році компанії топ-30 отримали 2,5 млрд доларів доходу, сплативши до державного бюджету 53 млн доларів податку на прибуток. При цьому сукупний дохід представників рейтингу складає 42% від загального доходу IT-ринку.

Автор:
Тетяна Гойденко