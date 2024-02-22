- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
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15 українських ІТ-компаній потрапили до рейтингу найкращих аутсорсерів світу
Глобальна асоціація IAOP, яка щорічно проводить комплексні дослідження у сфері аутсорсингу, представила рейтинг 100 найкращих аутсорсерів світу 2024 року. До нього потрапили 15 українських компаній та аутсорсери з офісами в Україні.
Про це з посиланням на асоціацію повідомляє видання dev.ua.
В асоціації зазначають, що цей рейтинг є цінним ресурсом для компаній, які шукають аутсорсингових партнерів, оскільки він допомагає їм визначити авторитетних і надійних постачальників послуг.
До 2024 Global Outsourcing 100, який є 18 рейтингом, потрапили 15 українських компаній та аутсорсери з офісами в Україні:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- Computools;
- Eleks;
- Infopulse;
- Innovecs;
- Jelvix;
- Light IT Global;
- Miratech;
- N-iX;
- NIX;
- Redwerk;
- QAwerk;
- Softengi;
- Svitla Systems;
- Trinetix;
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Intellias;
Перший рейтинг the Global Outsourcing 100 був складений у 2006 році. Найкращих аутсорсерів обирають за чотирма критеріями: відгуки клієнтів, сертифікації та нагороди, інноваційність рішень та проєкти корпоративної соціальної відповідальності.
Загалом до The 2024 Global Outsourcing 100 ввійшли такі компанії:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2023 році до The 2023 Global Outsourcing 100 увійшли 17 українських IT-компаній.
Фото: ua.depositphotos.com