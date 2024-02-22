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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

15 українських ІТ-компаній потрапили до рейтингу найкращих аутсорсерів світу

15 українських ІТ-компаній потрапили до рейтингу найкращих аутсорсерів світу
Фото: Depositphotos

Глобальна асоціація IAOP, яка щорічно проводить комплексні дослідження у сфері аутсорсингу, представила рейтинг 100 найкращих аутсорсерів світу 2024 року. До нього потрапили 15 українських компаній та аутсорсери з офісами в Україні.

Про це з посиланням на асоціацію повідомляє видання dev.ua.

В асоціації зазначають, що цей рейтинг є цінним ресурсом для компаній, які шукають аутсорсингових партнерів, оскільки він допомагає їм визначити авторитетних і надійних постачальників послуг.

До 2024 Global Outsourcing 100, який є 18 рейтингом, потрапили 15 українських компаній та аутсорсери з офісами в Україні:

  • Computools; 
  • Eleks;
  • Infopulse; 
  • Innovecs;
  • Jelvix; 
  • Light IT Global; 
  • Miratech; 
  • N-iX;
  • NIX; 
  • Redwerk; 
  • QAwerk; 
  • Softengi; 
  • Svitla Systems;
  • Trinetix;
  • Intellias;

Перший рейтинг the Global Outsourcing 100 був складений у 2006 році. Найкращих аутсорсерів обирають за чотирма критеріями: відгуки клієнтів, сертифікації та нагороди, інноваційність рішень та проєкти корпоративної соціальної відповідальності.

Загалом до The 2024 Global Outsourcing 100 ввійшли такі компанії:

Фото 2 — 15 українських ІТ-компаній потрапили до рейтингу найкращих аутсорсерів світу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2023 році до The 2023 Global Outsourcing 100 увійшли 17 українських IT-компаній.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко