15 українських ІТ-компаній потрапили до рейтингу найкращих аутсорсерів світу

Глобальна асоціація IAOP, яка щорічно проводить комплексні дослідження у сфері аутсорсингу, представила рейтинг 100 найкращих аутсорсерів світу 2024 року. До нього потрапили 15 українських компаній та аутсорсери з офісами в Україні.

Про це з посиланням на асоціацію повідомляє видання dev.ua.

В асоціації зазначають, що цей рейтинг є цінним ресурсом для компаній, які шукають аутсорсингових партнерів, оскільки він допомагає їм визначити авторитетних і надійних постачальників послуг.

До 2024 Global Outsourcing 100, який є 18 рейтингом, потрапили 15 українських компаній та аутсорсери з офісами в Україні:

Computools;

Eleks;

Infopulse;

Innovecs;

Jelvix;

Light IT Global;

Miratech;

N-iX;

NIX;

Redwerk;

QAwerk;

Softengi;

Svitla Systems;

Trinetix;

Intellias;



Перший рейтинг the Global Outsourcing 100 був складений у 2006 році. Найкращих аутсорсерів обирають за чотирма критеріями: відгуки клієнтів, сертифікації та нагороди, інноваційність рішень та проєкти корпоративної соціальної відповідальності.

Загалом до The 2024 Global Outsourcing 100 ввійшли такі компанії:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2023 році до The 2023 Global Outsourcing 100 увійшли 17 українських IT-компаній.

Фото: ua.depositphotos.com