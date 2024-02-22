- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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15 украинских IT-компаний попали в рейтинг лучших аутсорсеров мира
Глобальная ассоциация IAOP, ежегодно проводящая комплексные исследования в сфере аутсорсинга, представила рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира 2024 года. В него попали 15 украинских компаний и аутсорсеры с офисами в Украине.
Об этом со ссылкой на ассоциацию сообщает издание dev.ua.
В ассоциации отмечают, что этот рейтинг является ценным ресурсом для компаний, которые ищут партнеров по аутсорсингу, поскольку он помогает им определить авторитетных и надежных поставщиков услуг.
В 2024 Global Outsourcing 100, который является 18 рейтингом, попали 15 украинских компаний и аутсорсеры с офисами в Украине:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- Computools;
- Eleks;
- Infopulse;
- Innovecs;
- Jelvix;
- Light IT Global;
- Miratech;
- N-iX;
- NIX;
- Redwerk;
- QAwerk;
- Softengi;
- Svitla Systems;
- Trinetix;
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Intellias.
Первый рейтинг the Global Outsourcing 100 был составлен в 2006 году. Лучших аутсорсеров выбирают по четырем критериям: отзывы клиентов, сертификации и награды, инновационность решений и проекты корпоративной социальной ответственности.
В общей сложности в The 2024 Global Outsourcing 100 вошли следующие компании:
Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году в The 2023 Global Outsourcing 100 вошли 17 украинских IT-компаний.
Фото: ua.depositphotos.com