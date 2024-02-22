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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

15 украинских IT-компаний попали в рейтинг лучших аутсорсеров мира

15 украинских IT-компаний попали в рейтинг лучших аутсорсеров мира
Фото: Depositphotos

Глобальная ассоциация IAOP, ежегодно проводящая комплексные исследования в сфере аутсорсинга, представила рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира 2024 года. В него попали 15 украинских компаний и аутсорсеры с офисами в Украине.

Об этом со ссылкой на ассоциацию сообщает издание dev.ua.

В ассоциации отмечают, что этот рейтинг является ценным ресурсом для компаний, которые ищут партнеров по аутсорсингу, поскольку он помогает им определить авторитетных и надежных поставщиков услуг.

В 2024 Global Outsourcing 100, который является 18 рейтингом, попали 15 украинских компаний и аутсорсеры с офисами в Украине:

  • Computools;
  • Eleks;
  • Infopulse;
  • Innovecs;
  • Jelvix;
  • Light IT Global;
  • Miratech;
  • N-iX;
  • NIX;
  • Redwerk;
  • QAwerk;
  • Softengi;
  • Svitla Systems;
  • Trinetix;
  • Intellias.

Первый рейтинг the Global Outsourcing 100 был составлен в 2006 году. Лучших аутсорсеров выбирают по четырем критериям: отзывы клиентов, сертификации и награды, инновационность решений и проекты корпоративной социальной ответственности.

В общей сложности в The 2024 Global Outsourcing 100 вошли следующие компании:

Фото 2 — 15 украинских IT-компаний попали в рейтинг лучших аутсорсеров мира

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году в The 2023 Global Outsourcing 100 вошли 17 украинских IT-компаний.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко