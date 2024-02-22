15 украинских IT-компаний попали в рейтинг лучших аутсорсеров мира

Глобальная ассоциация IAOP, ежегодно проводящая комплексные исследования в сфере аутсорсинга, представила рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира 2024 года. В него попали 15 украинских компаний и аутсорсеры с офисами в Украине.

Об этом со ссылкой на ассоциацию сообщает издание dev.ua.

В ассоциации отмечают, что этот рейтинг является ценным ресурсом для компаний, которые ищут партнеров по аутсорсингу, поскольку он помогает им определить авторитетных и надежных поставщиков услуг.

В 2024 Global Outsourcing 100, который является 18 рейтингом, попали 15 украинских компаний и аутсорсеры с офисами в Украине:

Computools;

Eleks;

Infopulse;

Innovecs;

Jelvix;

Light IT Global;

Miratech;

N-iX;

NIX;

Redwerk;

QAwerk;

Softengi;

Svitla Systems;

Trinetix;

Intellias.



Первый рейтинг the Global Outsourcing 100 был составлен в 2006 году. Лучших аутсорсеров выбирают по четырем критериям: отзывы клиентов, сертификации и награды, инновационность решений и проекты корпоративной социальной ответственности.

В общей сложности в The 2024 Global Outsourcing 100 вошли следующие компании:

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году в The 2023 Global Outsourcing 100 вошли 17 украинских IT-компаний.

Фото: ua.depositphotos.com