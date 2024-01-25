IT карта Украины. Как айти-специалисты мигрируют, работают и платят налоги в разных регионах страны

Сколько налогов уплачивают айтишники в разных областях Украины? В каких регионах произошла самая большая миграция айти-специалистов? Какие айти-хабы в нашей стране активно развиваются во время войны? Все это можно узнать в исследовании ИТ Research Ukraine 2023. Редакция Delo.ua рассказывает о самых интересных трендах.

Что такое IT Research Ukraine 2023

Delo.ua уже писало об исследовании IT Research Ukraine 2023, которое реализовал Львовский ІТ Кластер. В рамках проекта были опрошены более 7 тыс. специалистов и более 400 компаний в Украине. Недавно исследовательская команда детализировала раздел отчета "Особенности локальных индустрий". В частности, была дополнена информация о:

количестве ИТ ФЛПов в 5-ти главных ИТ-хабах страны.

объеме уплаченных налогов ИТ-компаниями в области в целом за 2022 год и за первое полугодие 2023 года.

доле Единого налога от ИТ-отрасли в общем объеме уплаты Единого налога в городах.

Сегодня поговорим об этих данных подробнее.

Что представляет собой украинская ИТ-отрасль

По информации IT Research Ukraine 2023, во время войны наша IT-отрасль продолжает расти. В целом украинское технологическое сообщество насчитывает 2150 активных верифицированных IT-компаний. За 2023 год количество специалистов выросло на 8% до 308 тыс. Каждый пятый технический специалист – женщина. Среди них:

В 2023 году 242 тыс. человек проживали в Украине. В 2022 г. этот показатель насчитывал 228 тыс. специалистов.

В 2023 году 65 тыс. айтишников находились за границей. В 2022 году таких специалистов было 50-57 тыс. То есть количество специалистов в других странах выросло на 20%.

При этом в экономике Украины IT-отрасль играет заметную роль, поскольку, по данным на 2022 год, доля айти в ВВП страны составляет 4,9%, а взнос ВДВ находится на уровне $5,5 млрд.

общий экономический эффект составил $12,74 млрд;

налогов уплачено на $585 млн;

прямых инвестиций получено на сумму $238 млн.

Как выглядит региональная структура украинского IT сообщества

Согласно исследованию, в 2023 году количество айтишников на востоке нашей страны выросло на 7%, на западе – на 5%, а на юге – на 3%. В общем, структура украинского IT-сообщества по региональному принципу выглядела так:

На севере проживает 37% айти-специалистов. Показатель за год упал на 2%. В хаб входят Киев и область, Житомирская, Черниговская, Сумская области.

На западе – 29% (+5%). В хаб входят Львовская, Ивано-Франковская, Ровненская, Тернопольская, Волынская, Черновицкая, Закарпатская области.

На востоке – 17% (+7%). В хабы входят Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области.

В центре – 9% (-13%). В хаб входят Винницкая, Черкасская, Полтавская, Хмельницкая, Кировоградская области.

На юге – 8% (+3%). В хабы входят Одесская, Николаевская, Херсонская области.

Следует отметить, что наибольшая доля занятых айти-специалистов в продуктовых компаниях приходится на северный и южный макрорегионы Украины, а на западе айтишники чаще вовлечены в работу сервисных компаний.

Большинство айти-специалистов проживает на Севере. Источник: ИТ Research Ukraine 2023 года. Айтишники в западных областях больше работают в сервисных компаниях. Источник: ИТ Research Ukraine 2023 года. В киевском хабе работает большинство айтишников. Источник: ИТ Research Ukraine 2023 года.

Киевский хаб: остается лидером ИТ-индустрии

Авторы исследования отмечают, что северный ИТ-регион сохраняет лидирующие позиции в индустрии по количеству рабочих мест. В частности, в 2023 году в Киеве и области находилось 989 представительств IT-компаний и работало 85 тыс. айти-специалистов.

"Прирост дополнительных поступлений от айти-компаний Киевской области в 2022 году составил на 12% больше, чем в 2021-м", - говорится в отчете.

Самые интересные цифры о киевском хабе:

В 2022 году айти-бизнес уплатил налоги на сумму $256 млн.

В первом полугодии 2023 года ИТ-компании заплатили $154,6 млн налогов.

По состоянию на первое июля 2023 г. доля Единого налога от ИТ-отрасли составила 26,2% в объеме уплаты Единого налога города.

За первое полугодие 2023 года количество ФЛП ИТ выросло на 6,1% и составило 85,6 тыс. предпринимателей.

Киевский хаб – лидер ИТ-сообщества. Источник: IT Research Ukraine 2023 В киевском хабе работает более 85 тыс. ФЛП. Источник: IT Research Ukraine 2023 В столице и области работает около 1000 ИТ-компаний. Источник: IT Research Ukraine 2023

Львовский хаб: стал очагом релокации

Западный ИТ регион занимает второе место по количеству занятых айтишников. В прошлом году во Львовской области было представлено 599 компаний и работало 51 тыс. специалистов (+41,7%). Тогда айти-бизнес Львовской области уплатил налогов на 27,4% больше, чем в 2021 году.

В общем, налоговая картина этого региона выглядит так:

В 2022 году айти-компании уплатили $59,4 млн.

За первую половину 2023 года местная айти-отрасль заплатила $34,5 млн налогов.

По состоянию на первое июля 2023 г. доля Единого налога от айти составила 47% в общем объеме уплаты Единого налога города.



В этот период количество ФЛП ИТ в регионе выросло на 7,8% и составило 31 тыс. человек.



Львов стал центром релокации ИТ. Источник: IT Research Ukraine 2023 Во львовском хабе работает более 30 тыс. ФЛП. Источник: IT Research Ukraine 2023 Во Львовской области работает около 600 ИТ-компаний. Источник: IT Research Ukraine 2023 Западный макрорегион, часть областей. Источник: IT Research Ukraine 2023

Харьковский хаб: айтишники платят налоги удаленно

Как отмечают авторы исследования, 2022 год стал испытанием для региона, поскольку айти-компании активно релоцировали свои бизнесы и сотрудников. Но, несмотря на массовый тогда отъезд представителей ИТ-отрасли из области, налоговые поступления в этот период даже выросли. Так, в 2022 году прирост налогов от айтишников в регионе вырос на 17,8% по сравнению с 2021-м.

Причина положительной динамики: ИТ-специалисты из Харьковской области не изменили свою регистрацию. То есть, они могут работать удаленно, но предпочитают уплачивать налоги в родном регионе. Стоит отметить, что в 2023 году в Харьковской области 262 айти-компании имели свои представительства, а работало 20,7 тыс. специалистов.

Какие налоги получает бюджет от участников харьковского хаба?

В 2022 году айти-компании уплатили $68,3 млн.

В первой половине 2023 года этот показатель составил $28,8 млн.

По состоянию на первое июля 2023 г. доля Единого налога от ИТ-компаний составила 50,7% в общем объеме уплаты Единого налога города.

Что интересно, в первой половине 2023 года количество ФЛП ИТ в хабе выросло на 11,1% и составило 35,6 тыс. предпринимателей.

Релокация бизнеса стала вызовом для харьковского хаба. Источник: IT Research Ukraine 2023 В харьковском хабе работает более 35 тыс. ФЛП. Источник: IT Research Ukraine 2023

Хаб Днепр: принимал релоцированные айти-бизнесы

В 2022 году количество айтишников в городе выросло более чем на 30%. В прошлом году в регионе были представлены офисы 264 компаний и работало 18,2 тыс. сотрудников.

Ключевые данные о хабе Днепр:

В 2022 году айти-бизнес уплатил $38,4 млн налогов.

За первое полугодие 2023 года компании заплатили $24,2 млн. в виде налогов.

По состоянию на первое июля 2023 г. доля Единого налога от IT составила 39,1% в общем объеме уплаты Единого налога города.

В данный период количество ФЛП IT выросло на 15,4% и составило 23,2 тыс. предпринимателей.

Хаб Днепр вырос на 30% в 2022 году. Источник: IT Research Ukraine 2023 В хабе Днепр работает более 23 тыс. ФЛП. Источник: IT Research Ukraine 2023 В Днепропетровской области работает более 250 ИТ-компаний. Источник: IT Research Ukraine 2023

Одесский хаб: имеет большой потенциал для развития

В исследовании говорится, что в Одесской области наблюдается растущая динамика в ИТ-индустрии. Такие выводы можно сделать на основе увеличения уплаченных налогов в регионе. В частности, в 2022 году айти-компании уплатили на 18,7% налогов больше, чем в 2021 году.

В целом айти-отрасль заплатила в этом регионе следующие налоги:

В 2022 году объем уплаченных налогов составил $27,1 млн.

В первой половине 2023 года этот показатель был $12,3 млн.

По состоянию на первое июля 2023 г. доля от Единого налога от ИТ-отрасли составила 26,5% в общем объеме уплаты Единого налога города.

В этот период количество ФЛП ИТ выросло на 17,8% и составило 14,2 тыс. человек.

ИТ-сообщество в Одессе развивается. Источник: IT Research Ukraine 2023 В одесском хабе работает более 14 тыс. ФЛП. Источник: IT Research Ukraine 2023 В Одесской области работает более 130 ИТ-компаний. Источник: IT Research Ukraine 2023 В центральный макрорегион входят 5 областей. Источник: IT Research Ukraine 2023

Какие ключевые тренды выделяют авторы исследования

Руководитель команды исследований Львовского ИТ Кластера Ярина Возняк в комментарии Delo.ua выделила топ-7 интересных трендов отчета IT Research Ukraine 2023:

Первый. Более трети IT-специалистов проживают на севере Украины, четверть – на западе .

"Примечательно, что в 2023 году количество айтишников на западе Украины в абсолютном измерении выросло на 34,7% по сравнению с данными IT Research Resilience за 2022 год. Тогда относительная доля составила 24% от всех IT-специалистов в Украине", - обращает внимание внимание Ярина Возняк.

Второй. Самая высокая доля занятых в продуктовых компаниях – в северном и южном макрорегионах . А вот ИТ-специалисты западных областей чаще вовлечены в работу сервисных компаний.

Третий. Киевскому хабу удалось сохранить позицию лидера ИТ-индустрии как по количеству рабочих мест прямой занятости, так и по количеству сохраненных и созданных рабочих мест в других индустриях.

"Город Киев и область остаются ключевым ИТ-хабом на рынке Украины", - акцентирует Возняк.

Четвертый. Львовская область стала центром релокации . За последний год количество ИТ-специалистов во Львовской области выросло более чем на 40%.

"Как результат, IT-хаб занимает второе место по количеству занятых и фактически имеющихся локально специалистов", - резюмирует эксперт.

Пятый. Для Харьковщины релокация бизнесов и специалистов стала одним из самых больших вызовов . Однако регион уверенно их преодолевает. IT-специалисты Харьковской области продолжают работать и остаются региональными налоговыми резидентами, поддерживая область финансово.

"Об этом свидетельствуют результаты уплаченных налогов в местные бюджеты. Поступления Единого налога в 2022 году в области выросли на 17,8% и остаются на уровне в 2023-м", – говорит Возняк.

Шестой. В результате массового внутреннего перемещения людей, релокаций бизнеса, разрушенных университетов восточных областей, в Днепре увеличилось количество занятых в техиндустрии более чем на 30% в 2022 году, что способствовало росту прямого экономического эффекта ИТ-отрасли, скорректированного на миграцию.

Седьмой. Аккумулированные налоговые поступления показывают растущую динамику ИТ-индустрии Одесской области в 2022 году.

"Прирост налоговых поступлений от ИТ-компаний Одесской области в 2022 году составил на 18,7% больше, чем в 2021 году", – подчеркивает Возняк.

Что эксперты думают о региональном распределении айти-отрасли

С полномасштабным вторжением и релокацией офисов и сотрудников существовала неопределенность распределения ИТ-компаний в Украине по регионам, пояснили Delo.ua в Ассоциации IT Ukraine. Теперь позиция ITU по этому вопросу неизменна, – компания считается представителем того региона, в котором зарегистрирована и уплачивает налоги.

"Исходя из этого, процент распределения ИТ-компаний по регионам с началом полномасштабной войны почти не изменился, ведь ИТ-компании продолжают работать и платить налоги в Харькове, Одессе, Днепре, Киеве и других регионах. А сами работники могут свободно перемещаться по Украине и работают там, где чувствуют себя безопаснее. Одно из преимуществ ИТ-рынка – возможность работать в гибридном (смешанном) режиме или онлайн", - считают в ITU.

Также в Ассоциации IT Ukraine отмечают, что, несмотря на полномасштабную войну, айти-отрасль продолжает стабильно платить налоги в бюджеты всех уровней. В частности:

В 2022 году ИТ-компании уплатили 34 млрд грн налогов.

За 11 месяцев 2023 года ИТ-индустрия уплатила в сводный бюджет Украины 33,44 млрд грн.

"С 2010 года ИТ-отрасль стала второй по величине экспортной отраслью Украины: экспорт ИТ-услуг вырос в 18,2 раза, в 2022 году составил $7.3 млрд. Доля экспорта компьютерных услуг в общем экспорте услуг Украины за это время возросла более чем 20 раз и в 2022 году составил 45,6%", - обращают внимание в ITU.

Как будет развиваться айти-отрасль в 2024 году

Предсказать, каким будет региональное распределение в техсообществе в 2024 году, задача не из простых, говорит Ярина Возняк из Львовского ИТ Кластера. Дело в том, что любые изменения в IT-хабах, в том числе миграция специалистов, зависят от событий на фронте, его близости к региону, интенсивности обстрелов и т.д.

"Также результаты IT Research Ukraine свидетельствуют об оттоке специалистов от областей мероприятия и притоке в Киевскую и Харьковскую области. Кроме того, каждый пятый из переезжавших возвращались из-за рубежа. Вероятно, эта тенденция сохранится, если ситуация не будет радикально меняться", – считает эксперт.

Также Возняк отмечает, что судя по миграционным настроениям, в ближайшее время 3,5% всех находящихся в Украине айтишников планируют или намерены вернуться в родные города, и еще 5,9% - планируют переезд в другую локацию в Украине, что не связана с текущим местонахождением.

В свою очередь, в ITU говорят, что для развития айти-отрасли нужно решить вопрос бронирования, поскольку цифра в 1% забронированных от всей ИТ-индустрии критически мала, – это около 3500 человек из более 360 тыс. ИТ-специалистов.

"Сложность с бронированием ключевых ИТ-специалистов, которую мы имеем, негативно влияет на состояние экспорта и сохранение темпов роста отрасли. Возможность краткосрочных командировок ключевых работников ИТ-компаний необходима, чтобы сохранить контракты и получить новых клиентов", - говорят в ассоциации.

Теперь разрешение на выезд имеют или могут получить только две категории мужчин, работающих в ИТ:

забронированные от мобилизации;

имеющие другие основания для отсрочки от мобилизации.

"Процедура бронирования, как и процедура выездов за границу, общая для всех индустрий, поэтому она не учитывает особенности ИТ-индустрии, и как следствие – это ощутимо влияет на ИТ-отрасль. В условиях войны в Украине и ограниченных возможностей для выезда и общения с клиентами из-за границы, борьба за удержание и привлечение новых клиентов является еще одним вызовом 2024 года", – говорят в ITU.

Но ИТ – это глобальная индустрия, которая развивается на международных рынках, а не внутри страны. Поэтому в 2024 году украинская айти-отрасль должна активно представлять возможности компаний на фокусных рынках Великобритании, Польши, Германии, США, Японии.