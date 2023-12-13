В 2023 году украинские айтишники зарабатывают в среднем на $270 больше, чем в 2022-м – результаты IT Research Ukraine

Медиана дохода в украинском IT составляет $2630, что на $270 больше, чем в 2022 году. Об этом говорят данные IT Research Ukraine 2023, который 13 декабря представил Львовский ИТ Кластер.

В рамках IT Research Ukraine 2023 года было опрошено более 7 тыс. техспециалистов и более 400 компаний из всех областей Украины, кроме оккупированных и тех районов, где ведутся боевые действия.

Согласно исследованию, у каждого десятого специалиста снизились доходы. Но по сравнению с 2022 годом доля специалистов, чей доход возрос – увеличилась. В 2022 таковых было 14%, в этом – почти 44%.

У 44% айти-специалистов выросли доходы. Источник: IT Research Ukraine 2023

В айти-сообществе растут расходы. Источник: IT Research Ukraine 2023

Также опрошенные отмечают, что выросли и их расходы. В 2023 году таких оценок 72,9%, а в 2022 году – 62%. Больше всего заработанного айтишники тратят на базовые нужды:

аренда жилья,

питание.

Также более 80% айтишников экономят, для этого они откладывают четверть дохода. Однако каждый десятый сохраняет более половины ежемесячного вознаграждения.

Важно отметить, что более 213 тыс. IT-специалистов, что составляет 93,6% от всего сообщества, часть своего бюджета направляют на благотворительность. Это на 4,6% больше прошлогоднего. В среднем донатят $264 – это десятая часть дохода.

"Украинская технологическая отрасль адаптировалась к новым реалиям, вызванным войной, и демонстрирует осторожные признаки восстановления и потенциального будущего роста. За 2023 год, в целом, сохранен уровень экспорта технологических услуг и создано много тысяч новых рабочих мест как в ИТ-отрасли, так и в сфере хардвера и инновационного производства", - отметила Олеся Залуская, руководитель Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

Как себя чувствует украинское айти-сообщество в 2023 году

В общем, наша технотрасль, несмотря на полномасштабную войну, продолжает развиваться. За 2023 год количество специалистов в индустрии увеличилось на 6% до 307,6 тыс. специалистов. Из них:

242 тыс. живут и работают в Украине.

65 тыс. - за границей.

В целом количество украинских специалистов заграницей увеличилось на 20%. Год назад таких профессионалов было 55-57 тыс.

Кстати, более 14% специалистов планируют легализоваться заграницей. Только 0,8% уже это сделали.

Также украинские техкомпании продолжают открывать новые офисы. Такие планы на ближайший год имеют 36% опрошенных СЕО. Из них 28% хотят открыть представительства за границей, чаще всего – в Польше.

Стоит отметить, что 59,5% ИТ-специалистов хотят жить в Украине, это на 2,5% больше по сравнению с 2022 годом. Однако есть и те, кто хочет переехать в другую страну в ближайшее время. Таких айтишников 4%, или 9-11 тыс. в сообществе.

Остается добавить, что украинские специалисты имеют высокую квалификацию: