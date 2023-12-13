В 2023 році українські айтівці заробляють в середньому на $270 більше, ніж в 2022-му – результати IT Research Ukraine

Медіана доходу в українському IT становить $2630, що на $270 більше ніж у 2022 році. Про це говорять дані IT Research Ukraine 2023, який 13 грудня презентував Львівський ІТ Кластер.

В рамках IT Research Ukraine 2023 було опитано понад 7 тис. техфахівців та понад 400 компаній з усіх областей України, окрім окупованих та тих районів, де ведуться бойові дії.

Згідно з дослідженням, у кожного десятого фахівця знизилися доходи. Але, у порівнянні з 2022 роком частка спеціалістів, чий дохід зріс – збільшилася. У 2022 таких було 14%, цьогоріч – майже 44%.

У 44% айті-фахівців зросли прибутки. Джерело: IT Research Ukraine 2023

В айті-спільноти зростають витрати. Джерело: IT Research Ukraine 2023

Також опитані зазначають, що зросли і їхні витрати. У 2023 році таких оцінок 72,9%, а у 2022 році - 62%. Найбільше заробленого айтівці витрачають на базові потреби:

оренда житла,

харчування.

Також понад 80% айтівців заощаджують, для цього вони відкладають чверть доходу. Однак кожен десятий зберігає більше половини щомісячної винагороди.

Важливо відмітити, що понад 213 тис. IT-спеціалістів, що складає а 93,6% від усієї спільноти, частину свого бюджету спрямовують на благодійність. Це на 4,6% більше ніж минулоріч. У середньому донатять $264 – це десята частина доходу.

"Українська технологічна галузь адаптувалася до нових реалій, спричинених війною, і демонструє обережні ознаки відновлення та потенційного майбутнього зростання. За 2023 рік, в цілому, збережено рівень експорту технологічних послуг та створено багато тисяч нових робочих місць як в ІТ-галузі, так і в сфері хардверу та інноваційного виробництва", – зазначила Олеся Залуська, керівниця Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”.

Як себе почуває українська айті-спільнота у 2023 році

Загалом наша техногалузь, незважаючи на повномасштабну війну, продовжує розвиватися. За 2023 рік кількість фахівців в індустрії збільшилася на 6% до 307,6 тис. фахівців. З них:

242 тис. живуть і працюють в Україні.

65 тис. - за кордоном.

В цілому, кількість українських спеціалістів закордоном збільшилася на 20%. Рік тому таких фахівців було 55-57 тис.

До речі, більш ніж 14% фахівців планують легалізуватися закордоном. Лише 0,8% вже це зробили.

Також українські техкомпанії продовжують відкривати нові офіси. Такі плани на найближчий рік мають 36% опитаних СЕО. З них 28% хочуть відкрити представництва за кордоном, найчастіше – в Польщі.

Варто зазначити, що 59,5% ІТ-фахівців хочуть жити в Україні, це на 2,5% більше порівняно з 2022-му. Однак, є й ті, хто хоче переїхати в іншу країну найближчим часом. Таких айтівців 4%, або ж 9-11 тис. в спільноті.

Залишається додати, що українські фахівці мають високу кваліфікацію: