42% IT-специалистов боятся потерять работу - исследование

На втором году полномасштабной войны в Украине ситуация с работой в IТ усложнилась.

В сентябре-октябре 2023 года редакция DOU провела исследование, чтобы выяснить, как за полгода изменилась ситуация на IТ-рынке труда. Результаты опроса показали, что за последние 12 месяцев 25% айтишников уволили или не продлили контракт. Полгода назад таких было всего 16%.

Еще 16% специалистов ушли с работы или проекта по собственному желанию, а 8% специалистов работодатели отправляли на бенч или в неоплачиваемый отпуск. В общей сложности 47% айтишников ушли с работы или проекта за последний год.

Под сокращение попадают как опытные специалисты, так и только недавно начавшие работать в индустрии. За последние полгода чаще всего увольняли разработчиков (26%), QA (30%) и дизайнеров (28%).

На бенч или в неоплачиваемые отпуска чаще, чем других отправляют технических специалистов – DevOps/SRE, QA и Data Scientist/Data Engineer (по 10%), разработчиков (9%).

Ситуация на рынке труда влияет на настроения специалистов

42% специалистов боятся потерять работу, а среди специалистов с опытом работы менее трех лет – 49%. IT-специалисты, более пяти лет имеющие опыт работы, увереннее в своем рабочем месте. Однако среди них 38% волнуются из-за возможной потери работы.

Специалисты, недавно начавшие работать в компании, чаще волнуются за свое место, чем коллеги, работающие в одной компании дольше.

Переживания также коснулись опытных специалистов, недавно сменивших работу. Так, среди айтовцев с опытом более пяти лет, боятся потерять место 41% пришедших в компанию менее двух лет назад, против 34% среди тех, кто работает дольше.

Как быстро удается найти новое место работы

52% опрошенных специалистов ответили, что искали работу за последние 12 месяцев. В феврале 2023 года таковых было 43%. Число тех, кто искал новую работу, одинаково выросло в Украине и за рубежом.

За последний год 64% соискателей нашли работу. Специалисты, которые находятся в Украине, чаще всего находят место в украинских IТ-компаниях (80% нашедших работу в течение последнего года).

Выехавшие из Украины специалисты стали чаще трудоустраиваться в зарубежных компаниях: в феврале 60% новых наемов среди них были в зарубежных компаниях, а сегодня уже 69%.

В опросе участвовало 4485 респондентов всех тайтлов и специализаций и 756 специалистов, ищущих первую работу в IТ.