Чи є "плюшки" у IT. Які бонуси чекають на фахівців в айті-компаніях під час війни та кризи

Незважаючи на складний період на ринку IT-послуг, українські айті-працедавці намагаються не тільки зберігати високий рівень зарплат для співробітників, а й готові запропонувати різноманітні бонуси: заняття англійською, сесії з психологом, оплачувані спортивні тренування. Тож редакція Delo.ua вирішила дізнатися, як саме виглядає соціальний пакет для українського айтівця в умовах війни та економічної рецесії.

Що відбувається на ринку айті-праці

Як вже писало Delo.ua, останнім часом глобальні технокомпанії проводять оптимізації персоналу. Так, згідно з даними Layoffs.fyi, цьогоріч Google звільнила 12 тис. фахівців, Microsoft - 10 тис., Ericsson - 8,5 тис.

Ці тренди періодично спостерігаються й в Україні. Наприклад, у 2023 році в техноіндустрії стало відомо: компанія AB Soft продовжувала скорочувати співробітників, які залишились в Україні. Кінцева мета процесів – закрити українській офіс до кінця року. Також нещодавно стало відомо, що айті-холдінг TECHIIA скоротив 17% фахівців: когось звільнили, когось перевели в інші групи.

Як в коментарі Delo.ua пояснила CEO JEVERA Анна Тищенко, оптимізація персоналу – це непростий процес. Водночас з цим, такий крок є вимушеним, оскільки складно вберегти кадри від трендів, що відбуваються у більшості ІТ-компаній на ринку.

"На жаль, у 2022 році ми були вимушені провести оптимізацію персоналу. Але нам вдалося звести її до мінімуму - 7,6% колективу попали під скорочення. Стосувалося це різних функцій - HR, sales, технічні спеціалісти рівнів junior і junior+", - говорить Тищенко.

Але незважаючи на процеси з оптимізації, в айті-компаніях зберігають конкурентний рівень доходу для фахівців. Так, виконавчий директор IT Ukraine Association Костянтин Васюк наводить приклад зарплат Middle Software Engineer: згідно з даними DOU, середня заробiтна плата у червні-2023 складала $2600, у червні-2022 - $2600 (без змін), у червні-2021 - $2200.

Водночас з цим, в айті-галузі чоловіки в більшості випадків заробляють більше за жінок. Зокрема, в геймдев компаніях середній рівень доходу складає: для чоловіків - 2315 євро (до утримання податків), для жінок – 1544 євро. Такі дані наводить Recruitment Lead у Values Value Анна Ващенко, посилаючись звіт Big Games Industry Employment Survey 2023.

Якщо ж враховувати рівень досвіду геймдев-фахівців, тоді щомісяця їх медіанний gross дохід буде таким:

Trainee – 530 євро,

Junior – 800 євро,



Middle – 1667 євро,



Senior – 2917 євро,



Expert/Top/Chief/Head/VP – 4000 євро.



Які "плюшки" можуть отримати IT-фахівці під час кризи

Хоча ринок IT-послуг знаходиться в рецесії, працедавці готові надати співробітникам гарний соціальний пакет. Наприклад, як розповідає Анна Ващенко з Values Value, у геймдев айтівці можуть розраховувати на медичну підтримку, вивчення мов, заняття спортом, подарунки на день народження та весілля, організацію тренінгів та курсів та ін.

За даними Values Value, у геймдеві можна отримати різні бонуси

Бонуси мають бути корисними

Загалом в айті-компаніях розповідають, що зберігають довоєнний рівень "плюшок". При цьому працедавці дивляться, наскільки бонуси можуть бути корисні для айтівців. Зокрема, важливими залишаються такі складові підтримки:

контракти з медичного страхування,

курси англійської мови,



за запитом курси підвищення кваліфікації.



Також в компаніях звертають увагу на необхідність надавати колегам психологічну підтримку: "Весною минулого року ми почали співпрацю з психологинею, до якої за бажанням могли звертатися наші колеги. Перші кілька консультацій покривала компанія. Надалі ми допомагали налаштувати взаємодію між співробітником і психологинею, але вже не за кошт компанії", - розповідає Анна Тищенко з JEVERA.

Фокус на підтримці в різних життєвих ситуаціях

Зберегли усілякі "плюшки" для айтівців й в Sigma Software: окрім стандартних пропозицій отримати медичне страхування, психологічну допомогу, курси з англійської, можна використати й гарні можливості для зростання. Наприклад, людина може розвивати свій пет-проєкт та отримати інвестиції від компанії.

Також в компанії підтримують всіх, хто знаходиться в Україні або релокувався. Для них існує юридична підтримка та бухгалтерський супровід.

"З початком війни змінився характер активностей, які ми проводимо в рамках компанії. Якщо раніше вони здебільшого були направлені на згуртування команд, то тепер вони мають на меті підтримку, психологічну реабілітацію, адаптацію на новому місці, побудову нових комунікаційних зв’язків тощо. Також ми тимчасово відмовились від гучних та масових святкувань, до яких плануємо повернутись після війни", - розповідає HR директорка Sigma Software Юлія Остроух.

В компанії Intellias також вважають важливим підтримувати своїх спеціалістів, оскільки зараз люди відчувають психологічний дискомфорт та можуть бути травмовані через війну. Тому після 24 лютого можливості з покращення ментального здоров’я значно розширені.

"Завдяки безкоштовному сервісу IntelliCare, спеціалісти можуть обрати оптимальний формат психологічної підтримки: індивідуальні сесії з психотерапевтом чи групу. Також усі охочі мають доступ до корисних онлайн-ресурсів і відео-бібліотеки на тему підтримки ментального здоров’я", - розповіли в прес-службі Intellias.

Бенефіти айтівців мають відповідати умовам ринку

В N-iX кажуть, що їх корпоративний пакет також не змінився після 24 лютого. Айті-компанія навіть проіндексувала програми бенефітів для талантів, щоб краще відповідати економічній ситуації на ринку.

"Кожен працівник має можливість використовувати щорічний ліміт компенсації на свій вибір: для покриття видатків на медицину та спорт, або для купівлі медичного страхування", - пояснює VP People Operations в N-iX Олександр Шатний.

Також в N-iX продовжують інвестувати в навчання працівників, адже важливо розвивати технологічні спільноти всередині компанії: "Це є нашим пріоритетом і дозволяє талантам покращувати свою експертизу та зростати кар’єрно", - розповідає Шатний.

Зокрема, для цього в компанії організована робота внутрішнього "Університету Архітектури". Ця програма призначена для навчання досвідчених спеціалістів. Завдяки проєкту, айтівці можуть покращити знання програмної архітектури та опанувати навички, необхідні для становлення в ролі Солюшен Архітектів.

Підтримка фахівців з фокусом на військові потреби

IT-компанії також активно підтримують своїх співробітників, що захищають Україну в лавах ЗСУ. Зокрема, айтівцям допомагають придбати необхідне обладнання, виплачують щомісячну зарплату та ін.

Окрім цього, бізнес підтримує військових й в рамках інших програм. Це можуть бути великі фінансові донати, організація волонтерських проєктів, розробка технологій або обладнання для конкретних мілітарі потреб тощо.

В компанії Intellias розповідають, що після 24 лютого українським айтівцям стало особливо важливо приймати участь у волонтерських проєктах. Тому тут корисною стала внутрішня платформа IntelliShare, яку створили ще у 2021 році. Вона надає можливість кожному спеціалісту в компанії ініціювати нові волонтерські та благодійні проєкти або долучатися до вже діючих ініціатив.

"З лютого 2022 року компанія реалізувала 21 проєкт з підтримки армії. Сьогодні загальна сума, яку зібрали спеціалісти компанії, а також надали фаундери Intellias на реалізацію цих проєктів, становить понад 58 млн грн. Внутрішні опитування показують максимальний рівень залученості та підтримки спеціалістами волонтерської діяльності компанії", - говорять у прес-службі Intellias.

Як айті-компанії використовують бенч під час війни

В умовах рецесії економіки IT-роботодавці не тільки звільняють фахівців з метою оптимізації процесів, а й відправляють айтівців на бенч. В компаніях зізнаються, що це доволі популярна практика не тільки в період зростання айті-галузі, але й в кризу.

Так, в P2H бенч вважають корисним інструментом, оскільки нові запити від клієнтів можуть з’являтись в будь-який момент, тож потрібно бути готовими до таких "поворотів".

"Ринок IT дуже мінливий, тільки за останні пару-трійку років він кілька разів дуже різко змінювався. Тому краще завжди мати "гравців" для нових проєктних команд", - розповідає Head of Employer Brand and Communications у P2H Kсенія Романюта.

Частина фахівців, якщо немає актуальних проєктів, може знаходитися на бенчі й в Sigma Software. Це не дивно під час глобальної рецесії, оскільки клієнти обережно можуть запускати нові проєкти, говорить HR директорка компанії Юлія Остроух. Але команда менеджерів з продажів активно працює, щоб отримувати нові замовлення, тому фахівці можуть вийти з бенчу в будь-який час.

"Проте люди, що тимчасово опиняються на бенчі, мають можливість присвятити час власній професійній освіті та зростанню. Також вони долучаються до ініціатив освітньої платформи Sigma Software University та стають тренерами, спікерами, менторами. Крім того, фахівці беруть участь в про-боно та соціально значущих проєктах, в тому числі, в співпраці з державою та провідними професійними спільнотами". Юлія Остроух HR директорка Sigma Software

А в N-iX кажуть, що раніше активно набирали спеціалістів на бенч з метою швидкого запуску проєктів. Тепер, в умовах оптимізації затрат для деяких клієнтів, компанія залучає співробітників на резерв для пошуку їм нового проєкту.

"Протягом січня та лютого 2023 року, під час піку глобальної хвилі скорочень, близько 3% наших спеціалістів перевели на бенч. Зараз ми спостерігаємо певне покращення на ринку та навіть бачимо деяке зростання". Олександр Шатний VP People Operations в N-iX

За його словами, зараз на повністю оплачуваний бенч в N-iX залучають контракторів для вже відкритих або потенційних вакансій на проєктах: "А решти співробітників пропонуємо залишатись у компанії на неоплачуваному бенчі та активно шукаємо для них нові можливості", - пояснює Шатний.

Які перспективи має IT-спільнота під час війни

Основним досягненням останніх 1,5 років війни та кризи айті-компанії вважають виживання української техногалузі. В Intellias зазначають, що бізнес зміг пройти всі випробування, оскільки швидко зорієнтувався в нових обставинах, адаптувався до викликів та почав діяти в складних умовах.

"Навесні минулого року більшість представників галузі змогли швидко відновити операційні процеси, повернулись до виконання взятих на себе зобов’язань перед клієнтами та партнерами, забезпечили українців десятками тисяч робочих місць. Про це говорять й цифри. Зокрема, $7,4 млрд у вигляді надходжень від експорту IT-послуг та 32,3 млрд грн у вигляді сплачених IT-компаніями у держбюджет в 2022 році", - говорять в Intellias.

Своєю чергою, Анна Тищенко з JEVERA звертає увагу на те, що перед війною ІТ-ринок демонстрував високий рівень зарплат — ріст по індустрії сягав 40% за рік: "Спад, який ми спостерігаємо — це все ще гарні умови праці. Те, що зарплати в індустрії й попри оптимізацію досить високі, підтверджується й сумами донатів, які колеги роблять зі своїх доходів", - говорить експертка.

На думку Тищенко, гарні умови для айтівців залишаються й в інших площинах — соціальні пакети, курси англійської мови, відшкодування проходження сертифікацій тощо. Хоча деякі "плюшки" ІТ-компанії оптимізували, бо пишні корпоративи не на часі, але все одно рівень комфорту в індустрії все ще є досить високим.

"Зараз найвищій пріоритет — це безпека. Тому індустрія враховує питання рівня безпеки, коли обирає локації для офісів, місця для релокації співробітників". Анна Тищенко CEO JEVERA

При цьому Костянтин Васюк з IT Ukraine Association вважає, що найближчим часом IT-сектор буде повільно зростати і це стане важливим фактором у формуванні нової економіки України. Такі перспективи реальні, бо в кожному продукті та послузі, що сьогодні виробляється в світі, зростає доля ІТ-технологій.

"Це створює позитивні очікування щодо розвитку ринку праці та відкриває нові можливості для ІТ-фахівців. Навіть активне впровадження штучного інтелекту не призведе до скорочення ринку, навпаки - ті, хто не застосовують ШІ у своїй роботі будуть значно програвати тим, хто його використовує". Костянтин Васюк виконавчий директор IT Ukraine Association

На його думку, найбільш стрімко в айті будуть розвиватися такі напрямки, як:

цифрова трансформація та комплексні сервісні рішення;

E-commerce;

Cyber Security;

Defence Tech;

Health Tech.