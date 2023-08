Чи є "плюшки" у IT. Які бонуси чекають на фахівців в айті-компаніях під час війни та кризи

Як вже писало Delo.ua, останнім часом глобальні технокомпанії проводять оптимізації персоналу. Так, згідно з даними Layoffs.fyi, цьогоріч Google звільнила 12 тис. фахівців, Microsoft - 10 тис., Ericsson - 8,5 тис.

Ці тренди періодично спостерігаються й в Україні. Наприклад, у 2023 році в техноіндустрії стало відомо: компанія AB Soft продовжувала скорочувати співробітників, які залишились в Україні. Кінцева мета процесів – закрити українській офіс до кінця року. Також нещодавно стало відомо, що айті-холдінг TECHIIA скоротив 17% фахівців: когось звільнили, когось перевели в інші групи.

Як в коментарі Delo.ua пояснила CEO JEVERA Анна Тищенко, оптимізація персоналу – це непростий процес. Водночас з цим, такий крок є вимушеним, оскільки складно вберегти кадри від трендів, що відбуваються у більшості ІТ-компаній на ринку.

Але незважаючи на процеси з оптимізації, в айті-компаніях зберігають конкурентний рівень доходу для фахівців. Так, виконавчий директор IT Ukraine Association Костянтин Васюк наводить приклад зарплат Middle Software Engineer: згідно з даними DOU, середня заробiтна плата у червні-2023 складала $2600, у червні-2022 - $2600 (без змін), у червні-2021 - $2200.

Водночас з цим, в айті-галузі чоловіки в більшості випадків заробляють більше за жінок. Зокрема, в геймдев компаніях середній рівень доходу складає: для чоловіків - 2315 євро (до утримання податків), для жінок – 1544 євро. Такі дані наводить Recruitment Lead у Values Value Анна Ващенко, посилаючись звіт Big Games Industry Employment Survey 2023.

Якщо ж враховувати рівень досвіду геймдев-фахівців, тоді щомісяця їх медіанний gross дохід буде таким:

Хоча ринок IT-послуг знаходиться в рецесії, працедавці готові надати співробітникам гарний соціальний пакет. Наприклад, як розповідає Анна Ващенко з Values Value, у геймдев айтівці можуть розраховувати на медичну підтримку, вивчення мов, заняття спортом, подарунки на день народження та весілля, організацію тренінгів та курсів та ін.

Загалом в айті-компаніях розповідають, що зберігають довоєнний рівень "плюшок". При цьому працедавці дивляться, наскільки бонуси можуть бути корисні для айтівців. Зокрема, важливими залишаються такі складові підтримки:

Також в компаніях звертають увагу на необхідність надавати колегам психологічну підтримку: "Весною минулого року ми почали співпрацю з психологинею, до якої за бажанням могли звертатися наші колеги. Перші кілька консультацій покривала компанія. Надалі ми допомагали налаштувати взаємодію між співробітником і психологинею, але вже не за кошт компанії", - розповідає Анна Тищенко з JEVERA.

Зберегли усілякі "плюшки" для айтівців й в Sigma Software: окрім стандартних пропозицій отримати медичне страхування, психологічну допомогу, курси з англійської, можна використати й гарні можливості для зростання. Наприклад, людина може розвивати свій пет-проєкт та отримати інвестиції від компанії.

Також в компанії підтримують всіх, хто знаходиться в Україні або релокувався. Для них існує юридична підтримка та бухгалтерський супровід.

В компанії Intellias також вважають важливим підтримувати своїх спеціалістів, оскільки зараз люди відчувають психологічний дискомфорт та можуть бути травмовані через війну. Тому після 24 лютого можливості з покращення ментального здоров’я значно розширені.

В N-iX кажуть, що їх корпоративний пакет також не змінився після 24 лютого. Айті-компанія навіть проіндексувала програми бенефітів для талантів, щоб краще відповідати економічній ситуації на ринку.

"Кожен працівник має можливість використовувати щорічний ліміт компенсації на свій вибір: для покриття видатків на медицину та спорт, або для купівлі медичного страхування", - пояснює VP People Operations в N-iX Олександр Шатний.

Зокрема, для цього в компанії організована робота внутрішнього "Університету Архітектури". Ця програма призначена для навчання досвідчених спеціалістів. Завдяки проєкту, айтівці можуть покращити знання програмної архітектури та опанувати навички, необхідні для становлення в ролі Солюшен Архітектів.

IT-компанії також активно підтримують своїх співробітників, що захищають Україну в лавах ЗСУ. Зокрема, айтівцям допомагають придбати необхідне обладнання, виплачують щомісячну зарплату та ін.

Окрім цього, бізнес підтримує військових й в рамках інших програм. Це можуть бути великі фінансові донати, організація волонтерських проєктів, розробка технологій або обладнання для конкретних мілітарі потреб тощо.

В компанії Intellias розповідають, що після 24 лютого українським айтівцям стало особливо важливо приймати участь у волонтерських проєктах. Тому тут корисною стала внутрішня платформа IntelliShare, яку створили ще у 2021 році. Вона надає можливість кожному спеціалісту в компанії ініціювати нові волонтерські та благодійні проєкти або долучатися до вже діючих ініціатив.

В умовах рецесії економіки IT-роботодавці не тільки звільняють фахівців з метою оптимізації процесів, а й відправляють айтівців на бенч. В компаніях зізнаються, що це доволі популярна практика не тільки в період зростання айті-галузі, але й в кризу.

Так, в P2H бенч вважають корисним інструментом, оскільки нові запити від клієнтів можуть з’являтись в будь-який момент, тож потрібно бути готовими до таких "поворотів".

"Ринок IT дуже мінливий, тільки за останні пару-трійку років він кілька разів дуже різко змінювався. Тому краще завжди мати "гравців" для нових проєктних команд", - розповідає Head of Employer Brand and Communications у P2H Kсенія Романюта.