Українські IT-компанії шукають розробників, менеджерів з продажу, бізнес-аналітиків - експерти

Ринок IT-послуг починає демонструвати ознаки відновлення, вважають в N-iX, тому в компанії відкрито близько сотні IT вакансій, більше половини з яких знаходяться в Україні. В Sigma Software також активно шукають фахівців та зазначають, що вже багато років стабільний попит зберігається на професійних, досвідчених спеціалістів рівня сеніор та мідл. Про те, яких фахівців хочуть бачити у айті-компаніях під час війни, Delo.ua розповідає у статті "Як там в IT. Чи змінились умови праці в українських айті-компаніях під час війни".

IT-працедавці кажуть, що зараз працівники надають перевагу стабільним компаніям та ставлять на другий план виключно фінансову зацікавленість.Тому закривати IT вакансії кандидатами, які є в активному пошуці, стало легше і швидше.

"Таких кандидатів стало більше на ринку і їх не потрібно чекати до двох місяців для переходу на нове місце роботи", - пояснює VP People Operations в N-iX Олександр Шатний.

Найближчим часом серед спеціалістів, на яких буде спостерігатися високий попит, точно будуть менеджери з продажів, менеджери з розвитку бізнесу, впевнені в Sigma Software. А для технічного напрямку, як і раніше, високий попит зберігатиметься на фулстек фахівців.

В P2H зазначають, що в умовах війни рекрутинг процеси та перелік вакансій не змінились: "Ми, як і раніше, шукаємо фахівців для scrum-команд: розробників, які володіють різними технологіями, тестувальників, проджект-менеджерів, бізнес-аналітиків", - розповідає PR-менеджер айті-компанії Ольга Негодова. Також в P2H розширили географію найму в Європі та США.

В IT-компаніях зізнаються, що непросто закривати позиції по складним та рідкісним технологіям. Мова йде про експертів напрямку Computer Vision та Machine Learning, досвідчених девопсів, архітектів та бізнес-аналітиків.

"Ці фахівці були затребувані на ринку раніше та залишаються в дефіциті навіть в кризу", - каже Олександр Шатний з N-iX.

Крім того, на айті-ринку зазначають, що криза вплинула на тренди найму та підвищення кваліфікації айті-фахівців: наприклад, зараз найменш затребувані фахівці рівня junior, але вимоги до кандидатів зросли, зокрема, щодо рівня знань англійської мови.

"По деяким позиціям, зокрема, для сервісних служб - HR, Travel, Office administration, - підвищилися вимоги до знання англійської. Компанія наразі працює в 19 країнах, запрошуючи в команду локальних спеціалістів. Щоб мати змогу ефективно вести комунікації, знання англійської на належному рівні стає обов’язковим", - розповідає HR директорка Sigma Software Юлія Остроух.

Раніше повідомлялося, що український ІТ-експорт у травні зріс на 9,5%: який річний показник.

Більше про те, як після 24 лютого працюють, відпочивають та лікуються айті-фахівці, читайте у статті Delo.ua: "Як там в IT. Чи змінились умови праці в українських айті-компаніях під час війни".