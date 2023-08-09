Украинские IT-компании ищут разработчиков, менеджеров по продажам, бизнес-аналитиков – эксперты

Рынок IT-услуг начинает демонстрировать признаки обновления, считают в N-iX, поэтому в компании открыто около сотни IT вакансий, более половины из которых находятся в Украине. В Sigma Software также активно ищут специалистов и отмечают, что уже много лет стабильный спрос сохраняется на профессиональных, опытных специалистов уровня сениор и мидл. О том, каких специалистов хотят видеть в айти-компаниях во время войны, Delo.ua рассказывает в статье "Как там в IT. Как изменились условия труда в украинских айти-компаниях во время войны".

IT-работодатели говорят, что сейчас работники предпочитают стабильные компании и ставят на второй план исключительно финансовую заинтересованность. Поэтому закрывать IT-вакансии кандидатами, которые находятся в активном поиске, стало легче и быстрее.

"Таких кандидатов стало больше на рынке и их не нужно ждать до двух месяцев для перехода на новое место работы", – объясняет VP People Operations в N-iX Александр Шатный.

В ближайшее время среди специалистов, на которых будет наблюдаться высокий спрос, точно будут менеджеры по продажам, менеджеры по развитию бизнеса, уверены в Sigma Software. А для технического направления по-прежнему высокий спрос будет сохраняться на фулстек специалистов.

В P2H отмечают, что в условиях войны рекрутинг процессы и перечень вакансий не изменились: "Мы по-прежнему ищем специалистов для scrum-команд: разработчиков, владеющих разными технологиями, тестировщиков, проджект-менеджеров, бизнес-аналитиков", - рассказывает PR-менеджер айти-компании Ольга Негодова. Также в P2H расширили географию найма в Европе и США.

В IT-компаниях признаются, что непросто закрывать позиции по сложным и редким технологиям. Речь идет об экспертах направления Computer Vision и Machine Learning, опытных девопсах, архитектах и бизнес-аналитиках.

"Эти специалисты были востребованы на рынке раньше и остаются в дефиците даже в кризис", – говорит Александр Шатный из N-iX.

Кроме того, на айти-рынке отмечают, что кризис повлиял на тренды найма и повышения квалификации айти-специалистов: например, сейчас наименее востребованы специалисты уровня junior, но требования к кандидатам выросли, в частности, относительно знаний английского языка.

"По некоторым позициям, в частности, для сервисных служб - HR, Travel, Office administration, - повысились требования пр знаниям английского. Компания работает в 19 странах, приглашая в команду локальных специалистов. Чтобы иметь возможность эффективно вести коммуникации, знание английского на должном уровне становится обязательным", - рассказывает HR директор Sigma Software Юлия Остроух.

Ранее сообщалось, что украинский ИТ-экспорт в мае вырос на 9,5%: какой годовой показатель.

Больше о том, как после 24 февраля работают, отдыхают и лечатся айти-специалисты, читайте в статье Delo.ua: "Как там в IT. Как изменились условия труда в украинских айти-компаниях во время войны".