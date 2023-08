Як там в IT. Чи змінились умови праці в українських айті-компаніях під час війни

Зараз айті-спільнота переживає непрості часи як у світі, так й в Україні. У 2023 році технологічна галузь продовжує скорочувати персонал через глобальну економічну рецесію. А українська айті-індустрія додатково адаптується до ведення бізнесу під час повномасштабної війни. Тож редакція Delo.ua вирішила розібратися, як змінились умови роботи для айтівців, чи можуть фахівці розраховувати на підвищення зарплат та за яких умов компанії відпускають програмістів на лікування або відпочинок.

Як себе почуває українська IT-галузь

Як розповіли Delo.ua в IT Ukraine Association, в попередні роки ІТ-галузь зростала надвисокими темпами. Так, у 2022 році індустрія сплатила до українського бюджету 32,2 млрд грн у вигляді податків. Це на 16% більше, ніж в 2021 році.

"Зараз ми бачимо уповільнення зростання, що відбивається, зокрема, й на ринку праці, наприклад, у меншій кількості вакансій в IT та більших вимогах до претендентів", - пояснює виконавчий директор IT Ukraine Association Костянтин Васюк.

В цілому, зараз в країні працює 307 тис. ІТ-фахівців, говориться в дослідженні IT Ukraine Association "Do IT like Ukraine". Але варто враховувати фактор мобілізації:

Багато ІТ-спеціалістів вступили до лав ЗСУ.

Інші сконцентрувалися на Defence Tech (оборонна техніка), що створює брак талантів за окремими напрямками.



"Ми нарахували понад 5 тис. айтівців на фронті", - зазначає Костянтин Васюк з IT Ukraine Association.

Як IT-сфера адаптувала робочі процеси після 24 лютого

Тож чи змінилися умови праці для айтівців під час війни? Представники українських IT-компаній в коментарях Delo.ua відмічають, що намагаються зберегти для фахівців ті ж правила роботи, що були до повномасштабного вторгнення. Мова йде про випробувальний термін, щоденний робочій графік, відпустку та ін. А безпосередньо в умовах 24 лютого IT-компанії допомагали співробітникам в питаннях переїзду до безпечних регіонів України та за кордон.

Зокрема, в компанії Sigma Software кажуть, що умови для нових та існуючих фахівців не погіршились у жодному з напрямків: "Ми змогли забезпечити підтримку та соціальні бенефіти для всіх фахівців, хто мав релокуватись, незалежно чи в межах України, чи за кордон. Всі бенефіти адаптовані під вимоги країн, де перебувають спеціалісти, та враховують нагальні потреби самих людей", - пояснює HR директорка Sigma Software Юлія Остроух.

Робочі процеси для айтівців були адаптовані ще в період ковіду, звертає увагу VP People Operations в N-iX Олександр Шатний. Тобто, практика віддаленої роботи та гнучкого місця праці, що впроваджувалася під час пандемії, залишається актуальною.

"Компанія також інвестує у відкриття невеликих офісів та хабів у регіонах, де проживають наші співробітники. Водночас, у зв’язку з бойовими діями, ми відмовились від планів відкриття офісів у Харкові та Дніпрі", - пояснює Шатний.

Які умови для роботи мають IT-фахівці в офісах

Під час війни було важливо забезпечити команду всім необхідним для стабільного надання послуг клієнтам, розповідає PR-менеджер P2H Ольга Негодова. Тому айті-компанія відкрила додаткові офіси у Львові та Вінниці, організувала окремий спейс в коворкінгу в Києві. Ці локації обладнані генераторами та старлінками.

"Додатково у Львові від початку військових дій і по нині орендована частина готелю, в якій спеціалісти та їх близькі можуть зупинитись в будь-який час". Ольга Негодова PR-менеджер P2H

В айті-компанії JEVERA також підготували робочі офіси: закупили генератори, провели безперебійний інтернет, організували укриття в підземних паркінгах.

"Ми пришвидшили процес відкриття офісу в Івано-Франківську, де зосереджено багато наших колег. Найближчим часом переїзджаємо в нові офіси в Києві і Чернігові", - розповідає Chief Executive Officer JEVERA Анна Тищенко.

Чи змінився випробувальний термін у IT-сфері

За півтори роки війни умови чи строк випробувального терміну в айті-галузі загалом не змінився. Наприклад, в компанії Intellias зазначають, що цей період для нових спеціалістів продовжується три місяці. А в Sigma Software кажуть, що хоча випробувальний термін складає три місяці за замовчуванням, проте він може змінюватися, тобто, стати як коротшим, так і довшим.

"Все залежить від того, наскільки успішно людина адаптується в компанії", - пояснює Юлія Остроух.

За яким графіком працюють фахівці в IT-cфері

Якщо айтівці хочуть працювати за гнучким графіком, в IT-компаніях готові організувати відповідний робочий процес. Такий підхід дуже зручний, оскільки якщо обрати, наприклад, формат віддаленої роботи, тоді вранці або вдень люди можуть вирішувати різноманітні питання – сходити в банк чи відвідати лікарню.

При цьому в Intellias зазначають, що кожен IT-спеціаліст самостійно регулює свій робочий час, фіксуючи відпрацьовані години у корпоративній системі звітування. Також в компанії можна обирати, де саме комфортніше працювати: вдома, в офісі чи в змішаному форматі.

А в Sigma Software кажуть, що за домовленістю з керівниками, фахівці можуть обирати гнучкий формат, який дозволить ефективно вирішувати робочі та особисті питання.

"Фахівці, що багато займаються волонтерською діяльністю, також можуть домовитись про гнучкий графік", - акцентує Юлія Остроух.

Гнучкий графік надання послуг залишився й в P2H. При цьому спеціалісти мають певні години присутності в онлайні, оскільки залежать від графіку клієнтів.

"Водночас самі клієнти із перших днів війни дуже підтримували команду P2H і з розумінням ставились до будь-яких затримок", - каже Ольга Негодова.

Але незважаючи на гнучкий графік, в айті-спільноті фахівцям радять працювати в офісах, коли присутні ризики блекауту.

"В умовах блекаутів зручніше працювати з офісу, якщо люди проживають в містах їх розташування, адже усі українські локації Intellias забезпечені генераторами та системами Starlink", - кажуть в прес-службі айті-компанії.

Як в айті-сфері можна хворіти та відпочивати

Загалом айтівці можуть розраховувати на ті ж умови для відпочинку або лікування, що й до 24 лютого. Зокрема, в Intellias розповіли, що спеціалісти компанії мають 18 днів відпустки, а також 12 днів оплачуваних вихідних у державні свята. Крім того, є можливість узяти додатково 4 дні лікарняних без довідки від лікаря та 15 днів з довідкою від лікаря.

В N-iX також не змінювали умови відпусток: "Більше того, ми залишили всі вихідні, які не відзначаються на державному рівні через воєнний стан", - говорить Олександр Шатний.

А Sigma Software звертають увагу на те, що хоча кількість днів на відпочинок та на лікування не змінювалась, проте все це може дещо варіюватись в залежності від вимог країни, в якій перебуває фахівець.

"Ще до війни компанія почала надавати три додаткові вихідні дні для особливих дат, відтак, люди мають ще більше гнучкості", - розповідає Юлія Остроух.

Крім того, в айті-компаніях можна розраховувати на різноманітні "плюшки". Так, Sigma Software надає медичну страховку всім спеціалістам, незалежно від країни їх перебування, оплачує психологічну підтримку, компенсує заняття спортом тощо.

В N-iX програми бенефітів проіндексували, щоб вони краще відповідали економічній ситуації на ринку. Крім того, традиційні свята та подарунки для колег компанія перевели у формат з фокусом на допомогу ЗСУ.

"З початком повномасштабної війни ми зрозуміли потребу в підтримці well-being наших працівників. Тому сформували та запустили програму покращення фізичного, емоційного та професійного добробуту працівників шляхом організації тематичних майстер-класів та лекцій". Олександр Шатний VP People Operations в N-iX

Як в IT-сфері проходить оптимізація персоналу

Хоча після 24 лютого українські айті-компанії намагаються створити прийнятні умови роботи для айті-фахівців, зберегти штат співробітників під час світової економічної рецесії - вкрай складно. Особливо, коли на глобальному IT-ринку спостерігається скорочення в провідних світових ІТ-компаніях ще з 2022 року.

Так, згідно з даними сайту Layoffs.fyi, якщо у 2022 році у світі було звільнено біля 164,4 тис. фахівців, то вже у 2023 році без роботи залишилися 222,3 тис. айтівців. Тобто, тренди оптимізації штатів посилюються навіть у відомих техногігантах. Ось топ-5 найбільших звільнень в світових IT-компаніях цьогоріч:

У січні Google звільнила 12 тис. фахівців.

У січні Microsoft звільнила 10 тис. фахівців.



У лютому Ericsson звільнила 8,5 тис. фахівців.



У березні Meta звільнила 10 тис. фахівців.



У березні Amazon звільнила 9 тис. фахівців.



Згідно з даними Layoffs, в 2022 році глобальні айті-компанії звільнили 164,4 тис. фахівців.

Зрозуміло, що такі тренди створюють в айті-сфері очікування для продовження глобальної світової рецесії.

"Водночас з цим, в світі зберігається нестача технологічних кадрів, тож цей глобальний дефіцит ІТ-талантів є стимулом для зростання української ІТ-індустрії". Костянтин Васюк виконавчий директор IT Ukraine Association

Що відбувається з оптимізацією штату в українській ІТ-сфері

Варто зазначити, що глобальні тренди звільнення айтівців переживають й в українській ІТ-спільноті. Наприклад, у 2023 році в техноіндустрії стало відомо про те, що компанія AB Soft продовжувала скорочувати тих співробітників, хто залишився в Україні. Кінцева мета цих процесів – закрити українській офіс до кінця року. Також нещодавно стало відомо, що айті-холдінг TECHIIA скоротив 17% фахівців: когось звільнили, когось перевели в інші групи.

Як розповідають Delo.ua представники айті-бізнесу, оптимізація персоналу – це завжди непростий процес. Водночас з цим, це вимушений крок, оскільки дуже складно вберегти кадри від трендів, що відбуваються у більшості ІТ-компаній на ринку.

"На жаль, у 2022 році ми були вимушені провести оптимізацію персоналу. Але нам вдалося звести її до мінімуму - 7,6% колективу попали під скорочення. Стосувалося це різних функцій - HR, sales, технічні спеціалісти рівнів junior і junior+". Анна Тищенко CEO JEVERA

За її словами, в другому півріччі 2022 року ситуація почала поступово вирівнюватися. Станом на літо 2023 року, айті-компанія активно наймає людей різних напрямків: маркетинг, фінанси, розробка.

"Нещодавно до нас приєдналися QA-спеціалісти, DevOps і Java-розробники. Нових критерії відбору кандидатів у нас немає", - зазначає Тищенко.

Як в айті-спільноті застосовують бенч під час війни

Під час кризи представники українського технологічного бізнесу використовують не тільки механізм оптимізації персоналу. Якщо існує можливість, айтівців відправляють на бенч.

Що таке бенч? Мова йде про період, коли співробітник не працює, але отримує зарплату та використовує соціальний пакет. В цей час айті-компанія шукає для фахівця новий проєкт, де він може задіяти свої знання та досвід. Варто зазначити, що зараз, в кризу, умови бенчу – його термін та чи виплачуються гроші (повністю або частина) – є індивідуальними в кожній компанії.

Тож як в умовах війни працює механізм бенчу в українській айтішці? Про власний досвід розповіли Delo.ua в прес-службі компанії Intellias.

Безпекова ситуація та блекаути в Україні негативно вплинули на роботу сервісного IT-бізнесу, кількість нових клієнтів та проєктів, розповідають в Intellias. Проте найбільше на компанію впливає макроекономічна ситуація, оскільки більшість замовників – це резиденти США, Великої Британії, Німеччини та Близького Сходу.

"Економічну рецесію відчули всі індустрії і однією з перших Retail, адже знизилась покупна спроможність мешканців країн Заходу. Це змушує деяких замовників українських сервісних компаній відкладати нові проєкти та/або переглядати обсяги співпраці в поточних контрактах", - пояснюють в прес-службі компанії.

Саме тому наприкінці 2022 року та на початку 2023 року в Intellias вирішили збільшити резерв (бенч). Зараз в IT-компанії зарезервовано, тобто, очікують на релевантні досвіду та знанням позиції, близько 90 осіб.

"Ми очікуємо, що ці люди залишаться в компанії. Щотижня більше 10 спеціалістів повертаються з резерву до роботи над проєктами", - акцентують в компанії.

В Intellias прогнозують, що складна макроекономічна ситуація в світі протримається до кінця 2023-го або початку 2024-го. Після цього є надія на відновлення розвитку айті-галузі.

Також в 2023 році компанія планує найняти понад 500 інженерів:

50% - в Україні;

50% - в Польщі, Хорватії, Болгарії, Колумбії, Індії, Португалії та Іспанії. В цих країнах розбудовують розробницькі центри.



Також IT-компанія розвиває сейлс департамент, шукає бізнес девелоперів, наймає HR та рекрутерів, а також запрошує технічних спеціалістів різних стеків знань.

Як айті-галузь намагається зберегти робочі місця

Також в айті-компаніях кажуть, що змогли відмовитися від механізму оптимізації персоналу: десь зовсім не було скорочень, а десь проводились точкові звільнення.

Зокрема, в N-iX спостерігали оптимізацію персоналу з боку замовників наприкінці 2022 року. Це було викликано скоріше глобальною рецесією, ніж війною в Україні, вважає VP People Operations в N-iX Олександр Шатний.

"Завдяки диверсифікації клієнтського портфоліо, а зараз в компанії майже 200 активних проєктів, якогось значного просідання в кількості працівників вдалося уникнути", - акцентує Шатний.

Як на IT-ринку змінились вимоги до айтівців

Водночас криза вплинула на тренди найму та підвищення кваліфікації айті-фахівців: наприклад, зараз найменш затребувані фахівці рівня junior, але вимоги до кандидатів зросли, зокрема, щодо рівня знань англійської мови.

Так, в Sigma Software розповідають, що під час кризи вимоги до ефективності спеціалістів завжди зростають, як і вимоги до гнучкості. Саме тому в айті-компанії приділяють увагу покращенню ефективності, але слідкують за тим, щоб люди не перегорали.

"По деяким позиціям, зокрема, для сервісних служб - HR, Travel, Office administration, - підвищилися вимоги до знання англійської. Компанія наразі працює в 19 країнах, запрошуючи в команду локальних спеціалістів. Щоб мати змогу ефективно вести комунікації, знання англійської на належному рівні стає обов’язковим". Юлія Остроух HR директорка Sigma Software

Яких фахівців активно шукають в айті-компаніях

Ринок айті-послуг починає демонструвати ознаки відновлення, вважають в N-iX, тому в компанії відкрито близько сотні IT вакансій, більше половини з яких знаходяться в Україні. В Sigma Software також активно шукають фахівців та зазначають, що вже багато років стабільний попит зберігається на професійних, досвідчених спеціалістів рівня сеніор та мідл.

"Наразі спостерігаємо, що працівники надають перевагу стабільним компаніям та ставлять на другий план виключно фінансову зацікавленість. Закривати IT вакансії кандидатами, які є в активному пошуці, стало легше і швидше. Таких кандидатів стало більше на ринку і їх не потрібно чекати до двох місяців для переходу на нове місце роботи". Олександр Шатний VP People Operations в N-iX

Найближчим часом серед спеціалістів, на яких буде спостерігатися високий попит, точно будуть менеджери з продажів, менеджери з розвитку бізнесу, впевнені в Sigma Software. А для технічного напрямку, як і раніше, високий попит зберігатиметься на фулстек фахівців.

В P2H зазначають, що в умовах війни рекрутинг процеси та перелік вакансій не змінились: "Ми, як і раніше, шукаємо фахівців для scrum-команд: розробників, які володіють різними технологіями, тестувальників, проджект-менеджерів, бізнес-аналітиків", - розповідає PR-менеджер айті-компанії Ольга Негодова. Також в P2H розширили географію найму в Європі та США.

Також в IT-компаніях зізнаються, що непросто закривати позиції по складним та рідкісним технологіям. Мова йде про експертів напрямку Computer Vision та Machine Learning, досвідчених девопсів, архітектів та бізнес-аналітиків.

"Ці фахівці були затребувані на ринку раніше та залишаються в дефіциті навіть в кризу", - каже Олександр Шатний з N-iX.

Чи змінився рівень зарплат у айті-спільноті під час війни

IT-роботодавці кажуть, що рівень зарплат залишився на довоєнному рівні та відповідає умовам ринку. Виконавчий директор IT Ukraine Association Костянтин Васюк наводить приклад рівня зарплат Middle Software Engineer: згідно з даними DOU, середня заробiтна плата, у червні-2023 складала $2600, у червні-2022 - $2600 (без змін), у червні-2021 - $2200.

Згідно з даними DOU, під час війни зарплата розробників не змінилася.

Варто зазначити, що зараз ситуація із виплатою зарплат в айті-галузі в принципі стабільна. Зокрема, щомісячно айті-роботодавці виплачують всю суму винагороди мобілізованим колегам. Але на початку повномасштабної війни деякі IT-компанії були змушені урізати доходи співробітників. Про таку ситуацію Delo.ua розповіла CEO JEVERA Анна Тищенко.

"Весною минулого року ми частково на один місяць урізали зарплатню майже всьому колективу, починаючи з борду і директорів, оскільки дещо порушився графік розрахунків з боку клієнтів. Надалі вдається утримувати рівень зарплат на рівні січня 2022 року". Анна Тищенко CEO JEVERA

Чи може айтівець розраховувати на зростання доходу

Також в айті-cфері говорять, що періодично переглядають рівень компенсацій з метою їх збільшення. Як працює цей механізм?

Наприклад, в Intellias кожен IT-спеціаліст може подати заявку на перегляд винагороди. Для цього необхідно зробити запит на корпоративному порталі Career Hub.

"Далі заявку розглядає безпосередній менеджер і керівництво відповідного департаменту. Періодичність можливості подачі заявки залежить від рівня позиції", - пояснюють в прес-службі Intellias.

В Sigma Software можливість отримати премії та бонуси прив’язана до персональних цілей фахівців. Для цього в компанії існує практика проведення регулярних Performance Review. Вони за замовчуванням відбуваються не рідше, ніж раз на рік. Але за запитом фахівця можуть проходити частіше.

"Ціллю цих зустрічей є оцінка ефективності людини, тож вони не обов’язково фіналізуються переглядом грошової компенсації. Перегляд залежить тільки від результатів роботи спеціаліста: чи вдалося досягти всіх цілей, чи людина вийшла на новий професійний рівень". Юлія Остроух HR директорка Sigma Software

Тим часом в N-iX зазначають, що після 24 лютого айті-компанія адаптувала підхід до перегляду зарплат. Тобто, якщо раніше регулярно переглядались зарплати працівників, щоб гарантувати конкурентну компенсацію за продуктивність, тепер зарплати зростають в разі підвищення посади чи зміни кваліфікації.

"Ми спостерігаємо загальне зниження середніх зарплат в галузі, це відображається і на наших нових наймах", - каже Олександр Шатний.