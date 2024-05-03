Скільки церков УПЦ МП досі продовжують працювати в Україні

За даними Єдиного держреєстру, 8 097 церков, пов’язаних з країною-агресоркою, досі діють на території України . Від початку великої війни їх кількість зменшилася всього на 685 громад. Найбільше церков перейшло до ПЦУ у Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Про це повідомляє "Опендатабот".

685 церков перейшли до ПЦУ

Аналітики зазначають, що на початку повномасштабного вторгнення в Україні діяло 8 782 церков Московського патріархату. З них лише 685 перейшли до Православної Церкви України.

"Пік переходів відбувся у 2023 році — тоді до ПЦУ навернулося 386 громад. Проте з грудня минулого року по квітень 2024 їх кількість зросла всього на 96 церков", - зауважують в "Опендатабот".

За даними аналітиків, найбільше установ змінили своє релігійне спрямування у Київській області — 164, а також Хмельницькій та Вінницькій — 155 та 75 відповідно.

Де найбільше церков УПЦ МП

Як повідомляють в "Опендатабот", в Україні досі 8 097 церков пов’язані з країною-агресором.

Найбільше таких релігійних установ на Донеччині — 683 громади. Далі йдуть Дніпропетровська та Вінницька області — по 526 церков на кожну.

"Попри таку велику кількість діючих проросійських церков лише 22 з них вказують приналежність до Московського патріархату у своєму найменуванні", - підкреслюють аналітики.

Ще для 42 церков Мін’юст самостійно доповнив назви на кшталт «РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕ ВКАЗАНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ» — усі з них у Чернівецькій області.

"7 громад самостійно змінили своє найменування з примусового на попереднє. А три церкви після такого перейменування перейшли до ПЦУ", - зауважують в "Опендатабот".

Заборона діяльності УПЦ МП: що відомо

Зауважимо, 19 жовтня 2023 року у першому читанні Верховною Радою було прийнято законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Нині він готується до другого читання.

"Кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту № 8371 обсягом 917 сторінок для проведення юридичної експертизи був наданий Головному юридичному управлінню Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики 1 травня 2024 року о 16:30", - йдеться у заяві Апарату Верховної Ради

Натомість станом на ранок 3 травня порівняльна таблиця до зазначеного законопроєкту опрацьовується у Головному юридичному управлінні, після чого вона буде оприлюднена на сайті ВР.

Ще в січні Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371"Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", яким пропонує унеможливити діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Раніше Служба безпеки викрила керівництво російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території РФ. За вказівками московського патріархату їхні ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.

Духовний лідер православних християн світу Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Російська православна церква (РПЦ) розділила відповідальність за війну Росії проти України.

Крім того, Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил), який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів. Йому вже повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.