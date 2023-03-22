Вселенський патріарх: РПЦ несе відповідальність разом із керівництвом Росії за війну проти України

Духовний лідер православних християн світу Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Російська православна церква (РПЦ) розділила відповідальність за війну Росії проти України. Про це повідомило агентство Reuters.

Водночас він зауважив, що готовий допомогти у післявоєнному "духовному відродженні" Росії.

"Церква та державне керівництво в Росії співпрацювали у злочині агресії та розділили відповідальність за скоєні злочини, як-от викрадення українських дітей", — заявив Варфоломій.

Він також вважає, що російська влада використовує церкву як "інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей".

"Церква та державне керівництво Росії співпрацювали у злочині агресії та розділили відповідальність за наступні злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей. Наш міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння та нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність та богословськи узаконювати злочинну поведінку", - додав Варфоломій.

Нагадаємо, що Державна служба України з етнополітики та свободи совісті заявила про наявність церковно-канонічного зв’язку Української православної церкви (Московського патріархату) із Російською православною церквою. При цьому в УПЦ (МП) стверджують, що є "самостійною і незалежною організацією у своєму управлінні та устрої". В статуті РПЦ офіційно закріплений особливий статус УПЦ з центром управління в м Києві.