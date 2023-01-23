Зеленський ввів у дію санкції проти 21 представника РПЦ. Серед них — племінник патріарха Кирила

Президент України 23 січня указом №26 запровадив персональні санкції проти 22 громадян Російської Федерації: 21 з них — представники Руської православної церкви, один – Віри євангельської. Документ опублікувала пресслужба очільника держави.

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"Сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо й будемо посилювати. Запроваджені санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику", —прокоментував свій указ Зеленський під час чергового вечірнього звернення до українців.

Санкції запровадили проти наступних церковних діячів:

Гундяєв Михайло Миколайович, представник Руської православної церкви при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у м. Женева, Швейцарська Конфедерація, протоієрей (племінник патріарха Кирила (Гундяєва); Алфєєв Григорій Валерійович, керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської Православної Церкви, митрополит Волоколамський Іларіон; Балашов Микола Володимирович, заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської Православної Церкви, протоієрей; Волочков Павло Павлович, архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Російської Православної Церкви Питирим; Владіміров Артемій Володимирович, протоієрей Російської Православної Церкви, письменник, проповідник та педагог; Ткачов Андрій Юрійович, митрофорний протоієрей Російської Православної Церкви, проповідник, телеведучий; Осипов Олексій Ілліч, російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов'я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії Російської Православної Церкви; Богдасаров Роман Сергійович, намісник храму Зосіми і Савватія Соловецьких в Гольянові (Російська Федерація, м. Москва), завідуючий сектором із взаємодії з Росгвардією Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами Руської православної церкви; Булєков Олександр Володимирович, настоятель храму Казанської ікони Божої Матері Руської православної церкви, архімандрит Філарет, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Руської православної церкви; Ганьжин Олександр Іванович, заступник голови Синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами Руської православної церкви, архімандрит Алексій; Горбачов Леонід Едуардович, митрополит Клінський Леонід Руської православної церкви, голова патріаршого екзархату Африки; Ємельянов Леонід Григорович, митрополит Владимирський і Суздальський Тихон Руської православної церкви; Кіпшидзе Вахтанг Володимирович, заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ Руської православної церкви; Кульберг Олексій Сергійович, митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Євгеній Руської православної церкви, голова Синодального відділу релігіозної освіти та катехізації Руської православної церкви; Легойда Володимир Романович, тимчасово виконуючий обов'язки керівника пресслужби Патріарха Московського і всієї Русі; Нємцов Микола Федорович, митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій Руської православної церкви; Овчаров Олег Андрійович, полковник юстиції запасу, голова Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами Руської православної церкви, ієрей, протопресвітер військового і морського духовенства; Севрюк Антон Юрійович, митрополит Волоколамський Антоній Руської православної церкви, голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Руської православної церкви; Татаринцев Костянтин Юлійович, завідуючий сектором із взаємодії з Повітряно-космічними силами Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами Руської православної церкви, протоієрей; Чашин Микола Миколайович, митрополит Сингапурський і Південно-Східно-Азіатський Сергій Руської православної церкви; Щипков Олександр Володимирович, заступник голови Всесвітнього російського народного собору, перший заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ Руської православної церкви; Ряховський Сергій Васильович, головуючий єпископ, голова Духовної ради Російського Об'єднаного союзу християн віри євангельської (п'ятидесятників), член Громадської палати Російської Федерації, член Ради із взаємодії з релігійними об'єднаннями при Президенті Російської Федерації (входить до Комітету з питань гармонізації міжнаціональних та міжрелігійних відносин), співголова Консультативної Ради Глав Протестантських Церков Росії, старший пастор релігійної організації ''Церква Божа в Царицині'' м. Москва.



Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону користування радіочастотним ресурсом України, припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж, заборону на набуття у власність земельних ділянок, позбавлення державних нагород України та інші обмеження. Термін дії обмежень — від 5 до 30 років.

Раніше РНБО запровадила санкції проти чотирьох митрополитів, двох настоятелів та одного архієпископа Української православної церкви (Московського патріархату). Тоді ж Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

До цього, на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації санкційної політики 9 грудня було ухвалено рішення подати РНБО пропозиції щодо запровадження санкцій проти представників російського духовенства. До пакету санкцій, поданого до РНБО, увійшло понад 250 фізичних та юридичних осіб.