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В Україні планують заборонити Московський патріархат: Рада розгляне відповідний законопроєкт
Комітет гуманітарної політики на своєму засіданні 9 грудня рекомендував Верховній Раді розглянути законопроект №8221, який передбачає заборону в Україні Московського патріархату.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Як людина з Маріуполя повністю підтримую рішення, які допомагають вичищати "рускій мір" з України", — прокоментував народний обранець.
В пояснювальній записці автори документу пояснюють, що Московський патріарха Російської православної церкви має згубний вплив на внутрішню ситуацію в Україні та становить загрозу національній безпеці, адже підпорядковується країні-агресору.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Діяльність РПЦ, її структур та організацій, які зберігають будь-яке підпорядкування з РПЦ, має бути повністю заборонена на території України. Така заборона відповідає практичній реалізації міжнародного права у сфері прав людини, зокрема свободи совісті, що підтверджує законодавчий досвід Латвії, де на законодавчому рівні прийнято рішення про відокремлення Латвійської православної церкви від РПЦ", — зазначається в документі.
Нагадаємо, СБУ провела вже серію обшуків у храмах УПЦ (МП) і кожного разу виявлялося, що богослужителі підтримують російську агресію та сприяють поширенню тез пропаганди серед парафіян.
Так, СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом прославляння "русского міра" в одному з храмів Києво-Печерської Лаври. Згодом співробітники спецслужби провили обшуки у Києво-Печерській Лаврі.
Крім того, нещодавно СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.
На території єпархій виявлено російські паспорти, прокремлівську літературу, "документи" окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій "Л/ДНР".